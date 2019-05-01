Госсекретарь США: Москва убедила Мадуро не покидать Венесуэлу 4 1.05.2019, 15:35

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Майкл Помпео

Фото: Reuters

Утром во вторник правитель «был готов» сбежать из Каракаса в Гавану.

Николас Мадуро утром во вторник был готов бежать из Венесуэлы в связи с выступлениями сил оппозиции, однако представители России отговорили его от этого шага. Глава Госдепартамента Майк Помпео сказал об этом в интервью телеканалу CNN, сообщает «Голос Америки».

«Мы наблюдали в течение всего дня, никто уже долгое время не видел Мадуро. Его самолет уже стоял на взлетной полосе, он был готов улететь этим утром, насколько нам известно. Россияне приказали ему остаться. Он собирался в Гавану», – заявил Помпео в беседе с ведущим CNN Вольфом Блицером.

US Secretary of State Mike Pompeo, speaking to CNN’s @wolfblitzer, claimed that Nicolás Maduro was preparing to leave Venezuela "this morning" but was talked out of it by Russia https://t.co/xSzWqdzhCq pic.twitter.com/qCjWLMy2k8 — CNN International (@cnni) 30 апреля 2019 г.

Госсекретарь отказался отвечать на вопрос, смог ли бы Мадуро беспрепятственно добраться из Каракаса до Кубы. Вместо этого он сказал: «Господин Мадуро понимает, что случится, если он окажется на борту этого самолета... Ему известны наши ожидания», – заявил Помпео.

Госсекретарь в очередной раз поддержал президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Во вторник утром Гуайдо в Каракасе объявил о восстании против диктаторского режима и призвал сторонников выйти на улицы для того, чтобы сместить Мадуро.

Президент Дональд Трамп в четверг пригрозил ввести против Кубы режим «полного эмбарго» и жесткие санкции, если коммунистический режим в Гаване не прекратит оказывать военную поддержку Николасу Мадуро.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г.

«Если кубинские военные и милиция не прекратят немедленно военные и прочие операции, приводящие к смертям и нарушению венесуэльской конституции, в отношении острова Куба будут введены полное эмбарго, а также самые строгие санкции», – пообещал Трамп в своем Твиттере. Президент выразил надежду, что «все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров».