Под Витебском энтузиасты восстанавливают старое еврейское кладбище 1.05.2019, 15:42

Местные чиновники просто самоустранились за ширмой формализма.

Уже шесть лет энтузиасты, люди совершенно разных профессий работают над наведением порядка, а фактически восстановлением старого еврейского кладбища в Бешенковичах, сообщает «Витебский курьер».

По уровню сохранности и количеству артефактов – это одно из самых интересных мест еврейской истории Беларуси.

Все эти годы работа велась исключительно на энтузиазме волонтеров и на энергетике руководителя экспедиции Анны Климович. 2019 год должен был стать финальным.

Нужно понимать, что люди едут в Беларусь из других стран, тратят свои отпуска, деньги и все это планируется заранее, задолго до самой поездки. В этом год, перед самым стартом, организатору экспедиции сообщили из Беларуси, что работы по восстановлению исторического и культурного объекта не возможны в связи с запретом посещать леса.

Однако то, что именуется «лесом», в понимании местного исполкома, это фактически лесопарковая городская зона отдыха с домами в непосредственной близостью и бывшей городской танцевальной площадкой прямо напротив кладбища. Зеленая зона представляет из себя треугольник со сторонами 500х700х800 метров и изолирован дорогами, т.е. это не лес в стандартном понимании этого слова, не болота, а просто парк, но по бумагам подчиненный местному лесхозу.

Фактический формализм привел к срыву так нужного для города мероприятия.

Еще в прошлом году власти собирались передавать эти земли под кладбище в введение местного ЖКХ и уводить их от лесхоза, но, как это часто бывает, затянули и не успели.

30 апреля один из энтузиастов Алексей Александрович весь день предпринимал попытки решить вопрос с местной властью. Предлагал различные варианты решения: инструктаж, контроль работ лесниками за деньги волонтеров, пригласить МЧС и полить участок водой, обыскать всех на предмет наличия спичек, организовать круглосуточное дежурство и т.д. и т.п. Тем более, что волонтеры не используют бензоинструменты, а работают руками и ручным инструментом.

Однако все старания активистов разбились о фразу властей: «Мы сами ничего не решаем».

- Общался, — рассказывает Алексей Александрович, — начиная от главного лесничего по району и заканчивая председателем местного райисполкома. В лесничестве «понимают», но ссылаются на исполком, в исполкоме (замы) «понимают», но ссылаются на лесничего, а сам председатель просто опасается принимать какие-либо решения, потому что сверху могут наказать. С Витебским облисполкомом пообщаться не получилось, ни по одному телефону, ни один зам не ответил, видимо 1 мая, подготовка.

Дозвонился в приемную председателя, выпросил мобильные замов – тоже тихо, не отвечают.

Сегодня мне было стыдно за государство. Весь день у меня в голове крутился фильм Гайдая «Жених с того света» и полная аналогия «КУКУ» со сложившейся ситуацией.

Люди едут из других стран, за свои деньги, тратя свое время, что бы вам в городе сделать хоть что-то привлекательное для туристов, для местной истории и это если прагматично, отбросить моральную сторону, которая, по мне, более весомая. А вы (местные чиновники), вместо того, чтобы оказывать всяческую помощь и решать все вопросы в пределах вашей компетенции, просто самоустранились за ширмой формализма.