Украина протестует против выдачи паспортов России жителям Донбасса 5 1.05.2019, 15:56

1,298

В Ростовской области РФ в тестовом режиме начал действовать центр выдачи российских паспортов для «ЛНР» и «ДНР».

В Министерстве иностранных дел Украины называют противоправными решения Кремля, облегчающие процедуру получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, сообщает «Голос Америки».

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области России центров выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. В очередной раз подчеркиваем, что упомянутые международно-противоправные деяния Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении МИДа Украины 30 апреля.

Украина обращается к международным партнерам – не признавать и не принимать документы, выданные Россией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, отмечается в заявлении.

Украинские дипломаты, «категорически требуют» от России «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся 29 апреля в Новошахтинске в Ростовской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц «ЛНР». По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», – сообщил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

Он заявил журналистам, что подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик хотят получить российское гражданство. «Проводился соцопрос – 86% жителей «ЛНР» и «ДНР» хотят получить гражданство РФ»,– сказал он.

Порошенко: гражданство Украины – святое

Во Львове 29 апреля президент Петр Порошенко напомнил о том, что «он и его команда не позволят никому снова втянуть Украину в Советский Союз, или в Российскую империю».

«Мы твердо знаем, какую большую цену заплатила украинская нация за эти попытки. И мы не позволим больше никому это сделать», – сказал он, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Петр Порошенко коснулся темы предоставления гражданства россиянам. По его словам, «украинское гражданство – это высокая честь».

«Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов, у нас лучше. Но мы никогда не дадим потерять Украину», – подчеркнул Петр Порошенко.

«И мы никому не дадим возможности для того, чтобы нас купили за газ», – также сказал он.

Хронология: указ, полемика Путин – Зеленский

Напомним, что 24 апреля президент России Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает ТАСС.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – говорится в указе.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он «бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

Он пояснил, что украинцы – «свободные люди в свободной стране».

«Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. […] Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», – подчеркнул 27 апреля Владимир Зеленский.

В надежде на быструю реакцию

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что с действиями России необходимо бороться, используя дипломатические методы, санкции.

«Другими способами не получится, раздача паспортов украинцам – это принуждение к переговорам для новой украинской власти. До этого была серия аналогичных шагов – заявление о прекращении экспорта нефтепродуктов, история с «Северным потоком – 2». Правда, по этому проекту, благодаря позиции Дании, у нас есть возможности добиться нормальных условий по новым газовым контрактам для украинской газотранспортной системы», – говорит Юрий Лесничий.

Политический эксперт считает, что действия России за последние время против Украины – это намеки для новой украинской власти о необходимости принимать позицию Кремля, быть лояльными на переговорах.

«В этой ситуации, теоретически, «старая» команда президента Петра Порошенко могла бы дать серьезный дипломатический ответ. «Новая» команда новоизбранного президента, в силу непонимания ситуации, отсутствия наработанной стратегии, могла бы рассчитывать на слова Петра Порошенко, что он готов подставить плечо Владимиру Зеленскому, поскольку в ситуации с паспортами нужна моментальная реакция», – отмечает Юрий Лесничий.

Паспорта как ультиматум на переговорах

Политический обозреватель Александр Кочетков считает, что активизация России на украинском направлении следует рассматривать через призму состоявшихся украинских президентских выборов.

«У Кремля были выстроены достаточно понятные, но неидеальные отношения с Петром Порошенко, обеим сторонам, и в России и в Украине, была выгодна «гибридная война», которая позволяла обоим руководителям оставаться у власти – каждая из сторон заявляла о возможности эскалации конфликта и держала население под контролем. Но достаточно неожиданно для России в Украине произошла смена власти. Владимир Зеленский – это «черный ящик», как для украинских избирателей, так и для российской власти, которая заблаговременно усиливает свои переговорные позиции выдачей паспортов украинцам», – говорит Александр Кочетков.

Александр Кочетков напоминает, что еще полгода назад было известно о желании России выдавать паспорта на оккупированных территориях.

«Вопрос в переговорах по Донбассу. Новоизбранный президент Владимир Зеленский уже задекларировал желание провести переговоры в международном формате – это может быть «чистая» встреча в Нормандском формате и или с привлечением США. Поэтому Кремль резко начал педалировать этот вопрос по Донбассу. Еще до инаугурации нового украинского президента раздает паспорта, у него появилась большая возможность для дипломатического маневра, в случае, когда пойдет разговор о деэскалации ситуации на востоке Украины, Россия может перестать раздавать паспорта или замедлить этот процесс», – отмечает Александр Кочетков.

Вместе с тем, политический обозреватель считает, что начало выдачи Россией паспортов для украинцев, ускорение этого процесса, – это также попытка проверить реакцию нового украинского руководителя и его администрации.

«Посмотреть, как поведет себя украинская сторона, испугается ли, начнет делать неразумные шаги. В этом кроется причина столь быстрого разворачивания ситуации с паспортами, их, ведь, и раньше раздавали, но не так явно», – утверждает Александр Кочетков.

По его словам, во внутренней политике актуальными остаются вопросы возрождения украинской экономики, а также переоснащения и повышения боевых возможностей армии.