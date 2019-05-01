Синоптики: Завтра будет до +22°С 1.05.2019, 16:01

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

2 мая ночью территория страны в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта, днем страна окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, пишет Гидромет.

Ночью и утром по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный порывистый, местами, в основном по северо-западу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем от +12°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.

3 мая погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на северо-западные районы европейской части России. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку до +19°С.