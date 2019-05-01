Стало известно, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации
- 1.05.2019, 16:15
Некоторые камеры будут работать до 2 часов ночи.
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2019 года, пишет tut.by.
Дата
Время
Контролируемое направление
Скоростные ограничения
км/ч
С 1 по 31 мая (по нечетным числам)
07.00-20.00
Пр.Независимости, д.131 к.2
60
С 2 по 30 мая (по четным числам)
07.00-20.00
Пр. Независимости, д. 99
60
С 1 по 31 мая (по нечетным числам)
07.00-20.00
Ул Кальварийская, д.25
60
С 2 по 30 мая (по четным числам)
07.00-20.00
Пр. Партизанский, д.178
60
С 1 по 31 мая (по нечетным числам)
07.00-20.00
Ул. Чкалова, д.1
60
С 2 по 30 мая (по четным числам)
07.00-20.00
Ул. Кижеватова, д.36
60
|С 1 по 31 мая
0.00-24.00
МКАД, км.33 + 700, внутреннее кольцо
90
|С 1 по 31 мая
0.00-24.00
МКАД, км.32 + 300, внешнее кольцо
90
|С 1 по 15 мая
0.00-24.00
МКАД, км.55 + 350, внутреннее кольцо (до окончания работ)
70
|С 1 по 31 мая
20.00-2.00
Пр. Независимости, д.45
Пр. Партизанский, д.178
Пр. Партизанский, д.75
Пр. Жукова, д.17
Пр. Независимости, д.131, к.2
Ул. Орловская, д.80
Ул. Притыцкого, д.106
Пр. Независимости, д.156
Ул. Кижеватова, д.36
Ул. Кальварийская, д.25
Ул. Притыцкого, д.60 к.5
Ул. Московская, д.22
Пр. Пушкина, д.70а
Ул. Ленина, д.46
60
60
60
60
60
60
60
80
60
60
60
60
60
60