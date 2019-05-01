Стало известно, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения км/ч

С 1 по 31 мая (по нечетным числам) 07.00-20.00 Пр.Независимости, д.131 к.2 60

С 2 по 30 мая (по четным числам) 07.00-20.00 Пр. Независимости, д. 99 60

С 1 по 31 мая (по нечетным числам) 07.00-20.00 Ул Кальварийская, д.25 60

С 2 по 30 мая (по четным числам) 07.00-20.00 Пр. Партизанский, д.178 60

С 1 по 31 мая (по нечетным числам) 07.00-20.00 Ул. Чкалова, д.1 60

С 2 по 30 мая (по четным числам) 07.00-20.00 Ул. Кижеватова, д.36 60

С 1 по 31 мая 0.00-24.00 МКАД, км.33 + 700, внутреннее кольцо 90

С 1 по 31 мая 0.00-24.00 МКАД, км.32 + 300, внешнее кольцо 90

С 1 по 15 мая 0.00-24.00 МКАД, км.55 + 350, внутреннее кольцо (до окончания работ) 70