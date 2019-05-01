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Национальный аэропорт поменял систему досмотра ручной клади

  • 1.05.2019, 17:10

Все, что больше 56×45×25 см, не пройдет.

С 1 мая в Национальном аэропорту Минск там начала работать система автоматического возврата лотков в пунктах досмотра. Всю ручную кладь следует помещать в лотки, которые будут ехать в интроскоп. Без лотка ручная кладь никуда не поедет, пишет onliner.by.

Также никуда не поедет она, если ее габариты будут превышать 56×45×25 см, так как досмотр такой клади будет технически невозможен. Пассажира вернут на стойку регистрации для оформления багажа. Эти габариты установлены Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Стоит отметить, что у нашего национального перевозчика «Белавиа» стандарты поскупее: максимально допустимый размер ручной клади ограничен 55×40×20 см.

Как сообщали в аэропорту ранее, запуск такой системы позволит сократить время на прохождение процедуры досмотра и увеличить пропускную способность пункта, что особенно актуально в преддверии летнего сезона.


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