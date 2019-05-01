Пять удивительных фильмов о выборах в современном мире 1.05.2019, 17:28

Как выглядят предвыборные кампании сегодня – в эру технологий и царствования соцсетей.

Сегодня на помощь политическим экспертам приходят технологии, соцсети, и такие свойственные миру рекламы понятия как таргетирование, изучение аудитории и вау-эффект. Избирательные кампании отличаются от того, какими они были еще несколько лет назад, а тысячи специалистов работают над все новыми способами склонить избирателя на свою сторону.

Пока украинские и иностранные медиа пристально изучают секреты эффективности кампании победителя выборов, непрофессионального политика и актера Владимира Зеленского, и настаивают на том, что это выдвижение войдет в историю наравне с британской кампанией по выходу из Европейского Союза (Brexit) и невероятной победой одиозного Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, НВ STYLE собрал пять лучших фильмов о том, как выглядят предвыборные кампании сегодня – в эру технологий и царствования соцсетей:

Брексит

(Brexit: The Movie)

Режиссер: Мартин Дуркин

Основанный на реальных фактах фильм рассказывает о британской кампании и референдуме по выходу из Европейского Союза Brexit и ее идейном вдохновителе Доминике Каммингсе (его сыграл Бенедикт Камбербэтч). Еще до выхода картина спровоцировала шторм критики в команде сторонников референдума - кампании Vote Leave. Фильм показывает, как в сегодняшних кампаниях используют не обоснованное мнение, а голос толпы, особенности соцсетей, в частности, Facebook, позволяющие создать иллюзию мира единомышленников. «Мы воспользуемся недовольством из этих маленьких скважин. Там оно накопилось, и на него давно не обращают внимания. И речь пойдет не об одной Европе. Европа станет символом. Названием. Для чего угодно. Для всего плохого, что есть или что было», - говорит с экрана Каммингс и блистательно проворачивает кампанию по поддержке выхода из ЕС.

Человек года

(Man of the Year)

Режиссер: Барри Левинсон

По сюжету фильма, народный любимчик и ведущий политических сатирических шоу Том Доббс (Робин Уильямс) по предложению одной из зрительниц баллотируется на пост президента США. Телевизионная слава позволяет непрофессионалу попасть в число трех финальных кандидатов в президенты. Команда телешоу устраивает Доббсу предвыборную кампанию, и любимчика народа в результате оглашают победителем выборов. Позже выясняется, что победа комика - такая же случайность, как и вся его затея с выборами.

Взламывая демократию

(Hacking Democracy)

Режиссер: Саймон Ардиззоне, Рассел Майклс

Документальный фильм о том, как в современном мире можно достичь успеха в использовании новых технологий в предвыборных гонках. Съемки картины, исследующей нарушения с использованием систем электронного голосования во время выборов 2000 и 2004 годов в Соединенных Штатах, заняли три года. Кульминацией фильма является взлом на камеру компьютерной системы голосования, которая использовалась на реальных американских выборах в тридцати трех штатах. В 2007 году документальный фильм был номинирован на премию Эмми как выдающееся журналистское расследование.

Наш бренд - кризис

(Our Brand Is Crisis)

Режиссер: Девид Гордон Грин

Комедийная драма, созданная на основе одноименного документального кино, рассказывает об избирательной кампании 2002 года в Боливии и участии в ней американских политических стратегов Greenberg Carville Shrum. По сюжету, в Боливии, охваченной протестами коренных народов, требующих конституционной реформы, грядут президентские выборы. Кандидаты нанимают специалистов из США (Сандра Буллок и Билли Боб Торнтон), которые не знают ни местного языка, ни традиций. Команда одного из кандидатов реализует стратегию объявления кризиса: планирует запугать людей, чтобы они проголосовали из чувства страха. А самому кандидату приходится обещать избирателям решать важные вопросы на референдуме – к примеру, о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Пересчет

(Recount)

Режиссер: Джей Роуч

Политическая драма с Кевином Спейси и Лорой Дерн в главных ролях, действие которой разворачивается между финалом подсчета голосов на выборах президента США в 2000 году и подтверждением судом победы Джорджа Буша и поражения Альберта Гора. Настоящая борьба разворачивается на финише, когда в ход идут все возможные средства, чтобы добавить своему кандидату голосов.

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