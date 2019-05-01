Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы

Власти США запретили пересекать воздушное пространство Венесуэлы4
- 1.05.2019, 17:44
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Распоряжение было принято в связи с политической ситуацией в Венесуэле.
Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов Америки запретило американским авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Венесуэлы на расстоянии ниже 8 тыс. метров от земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кроме того, в ведомстве также дали распоряжение всем эксплуатантам, включая частные самолеты, покинуть Венесуэлу и ее воздушное пространство в течение 48 часов.
Агентство отмечает, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Оно было принято в связи с «усилением политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле».
Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировалась 30 апреля. Президент Венесуэла Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение Николаса Мадуро.