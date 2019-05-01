В Беларуси дорожают некоторые марки сигарет 1.05.2019, 17:57

Цены на сигареты выросли с сегодняшнего дня.

С 1 мая в Беларуси дорожает несколько категорий товаров. Во-первых, цена на 1 килограмм сжиженного газа в баллонах увеличивается до 1,11 рубля за килограмм (+10 копеек), пишет onliner.by.

Во-вторых, дорожают отдельные марки сигарет, в очередной раз напоминая всем соотечественникам, что пора с этой разорительной привычкой завязывать. О подорожании напомнило Министерство по налогам и сборам.

Подорожание на 5 копеек коснулось сигарет гродненской табачки «Неман» — Pall Mall и Rothmans различных мастей и вкусов. Также на 5 копеек вырастет цена импортных сигарет, которые привозит «Беларусьторг»: L&M, Marlboro Gold и Marlboro Red. А вот Parliament Night Blue и Parliament Aqua Blue подорожают сразу на 10 копеек.

Продукция ООО «Табак-инвест» пока что будет продаваться населению по прежней стоимости.