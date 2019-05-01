В Варшаве отмечают 15-летие расширения ЕС 1.05.2019, 18:04

Иллюстрационное фото charter97.org

В столицу Польши прибыли представители стран, вступивших в Европейский союз за последние 15 лет.

Саммит «Вместе для Европы» (Together for Europe) открылся 1 мая в Варшаве, в Королевском замке. Встреча организована по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по случаю 15-й годовщины вступления страны вместе с другими соседними государствами в Европейский союз, передает «Радио Польша».

В Варшаву прибыли представители стран, вступивших в Европейский союз за последние 15 лет. Эти государства — Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. На саммите 9 стран представляют премьер-министры.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик назвал цель встречи:

«Саммит направлен на то, чтобы подвести итоги 15 лет нахождения в ЕС, действий с целью укрепления связей старых и новых членов союза. Также проходит дискуссия о будущем и вызовах, стоящих перед Европейским союзом, о необходимости сотрудничества».

1 мая 2004 года к Европейскому союзу присоединились десять стран: Кипр, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Венгрия. В 2007 году сообщество увеличилось за счет Румынии и Болгарии, а в 2013 году — Хорватии. В настоящее время в ЕС входит 28 стран.