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Как выглядят Ольманские болота после пожара

  • 1.05.2019, 18:15
Фото: facebook.com/viktar.fenchuk

Почти четыре дня потребовалось лесникам и спасателям, чтобы потушить пожар на Ольманских болотах.

Фотографии, как люди боролись с огнем, впечатлили многих. Снимки, на которых зафиксированы последствия пожара, запомнятся не меньше.

На Ольманские болота после пожара отправился координатор программы Франкфуртского зоологического общества, автор интерактивного проекта vouk.by, бывший директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» и эколог Виктор Фенчук. Он поделился снимками последствий пожара, передает tut.by.


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