Пообещали по $5 каждому: в Минске отметили официальный Первомай 1.05.2019, 18:32

Фото: Ирина Ареховская / Белсат

Первомай прошел по стандартной программе: официоз, песни Дорофеевой и согнанные члены БРСМ.

Утром в минском парке Победы на празднование Дня труда собрались более 5 тысяч человек, в основном работники государственных учреждений. Организаторы мероприятия, провластная Федерация профсоюзов Беларуси, в отличие от независимых профсоюзов, смогли оплатить услуги милиции, медиков и коммунальщиков, пишет «Белсат».

Несмотря на попытки добавить мероприятию современности (в виде фудкорта и фотазон), нынешний Первомай прошел по стандартной программе: официоз, песни Дорофеевой и шашлык с пивом для взрослых, пока детей развлекают ростовые куклы. Такой формат празднования «красных дней календаря» в Беларуси не меняется десятилетиями.

В 11:00 топ-чиновники, среди которых министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, министр информации Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь и другие, появились у стелы «Минск – город-герой». Их встречали девушки в деловых костюмах и выдавали им цветы. «Мы не даем интервью!» – спохватилась одна из них, когда мы спросили, каким образом она здесь оказалась.

«Мы члены БРСМ, в университете попросили прийти. Ничего конкретного не обещали, просто, мол, помоги нам, а мы потом тебе», – рассказала девушка рядом. На вопрос, в чем смысл Первомая, она ответить не смогла.

Под звуки оркестра чиновники с торжественно-скорбными лицами медленно поднялись по ступенькам, пройдя через арки в виде красных звезд. Почему-то красные гвоздики к военному мемориалу решили возлагать именно сейчас, хотя до Дня Победы остается больше недели.

Из всех чиновников лаконичный комментарий дал только председатель ФПБ Михаил Орда. Он заявил, что его профсоюз выступает за «постепенную и продуманную модернизацию предприятий» и против шоковых реформ в экономике. По словам Орды, в стране выстроена четкая система социального партнерства между правительством и профсоюзами, которая предусматривает повышение зарплат работникам.

«Мы отказались от конфронтации и выбрали путь конструктивного диалога. Ситуация в мире подтверждает правильность этого пути, а конфликты несут хаос», – сказал Орда.

На вопрос, сколько ФПБ заплатила за услуги милиции, «скорой» и коммунальщиков для организации «праздник», Орда нам не ответил, но его пресс-секретарь буквально оттеснила журналистку «Белсата» от своего начальника и сказала: «Я не заостряла внимания на этих ценах».

Сказали: «Коля, ты держишь знамя»

Тем временем вокруг сцены собирались люди, они подходили колоннами под флагами своих учреждений. Многие пришли сюда добровольно – поностальгировать по советскому времени.

«Это же наша молодость! Раньше всегда ходили на Первомай, вот и сегодня пришла… Я работаю в лесхозе почти 50 лет: условия, безусловно, хотелось бы улучшить, особенно заработок. С другой стороны, надо работать, а не ныть», – говорит по-праздничному одетая женщина пожилого возраста.

В толпе замечаем группку работников завода «Атлант». Седой мужчина держит огромный красно-зеленый флаг.

«Я давно работаю на заводе, квалифицированные кадры с моим стажем получают 800 рублей. Как прожить на эти деньги? Плохо. Хочется иметь хотя бы обещанную тысячу. Почему я с флагом? Сказали: «Коля, ты держишь знамя». Ну, вот и стою, держу. Надеюсь, хоть что-то за это после дадут…»

Попадаются среди присутствующих и туристы из России. Семья из Серпухова – муж, жена и сын-школьник – решили совершить «паломничество» в Беларусь до 9 мая, посмотреть Музей истории Великой Отечественной войны. На лацкане джинсовки у мужчины – георгиевская лента, сын наизусть знает историю о «деда, который воевал».

«Нам очень нравится, что здесь такие чистые улицы! Нет ощущения, что приехал за границу. Только вот надписи в городе, правда, по-белорусски, но все отчасти понятно, для нас не проблема», – говорит он и исчезает среди палаток с шашлыками.

Пообещали заплатить по 10 рублей каждому

Пока на сцене Михаил Орда повторял свою мантру про «отказ от конфронтации», молодежь расслабленно скиталась по площадке с колой, картошкой фри и воздушными шариками.

«Мы обучаемся в МДПТК, колледже легкой промышленности. За посещение мероприятия нам пообещали заплатить по 10 рублей каждому. В принципе, никто не против: играть все равно пошли бы куда-нибудь, так как выходной, а так еще заработали», – улыбаясь, говорит парень в черной кофте, на ней – наклейка с надписью «Мне неприятно».

Другие студенты, например с МГЛУ, на появление журналистов реагируют нервно: мгновенно из-под земли вырастает руководитель профкома и начинает уверять, что ее «активу» никаких бонусов за присутствие на Первомае не сулили. Неподалеку учащиеся механико-технологического колледжа в костюмах сыра, мяса и коровы рекламируют достижения пищевой промышленности. Женщина из профсоюза агропромышленного комплекса любовно выкладывает вырезанные из салями цветочки на торте из сала.

Голуби также по 10 рублей

Тем временем на сцене после официоза начинается концертная часть: под музыку заставки российской программы «Время» выбегают артисты в бело-красных одеждах. Девушки лет двенадцати с ярко накрашенными лицами танцуют перед чиновниками, которые стоят в первом ряду с такими же неизменно каменными лицами.

Перед тем, как (предсказуемо) запела Ирина Дорофеева, дети выпустили в небо белых голубей. Голубей достают из деревянной клетки и, придерживаяза крылышки, дают довольным детям — те аж пищат. Покружившись над парком, несколько белых птиц возвращаются и садятся на дерево возле сцены.

«Мы родились, чтобы строить и петь, быть всегда со своею страной, незавимость нашу сберечь!» – ревут динамики. Подростки размахивают разноцветными флажками. «Видели когда-нибудь Советский Союз?» – спрашивает нас старшая коллега-журналистка. «Нет? Ну так посмотрите».