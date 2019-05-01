Путин подписал закон об изоляции Рунета 24 1.05.2019, 18:37

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Он вступит в силу с 1 ноября.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о «суверенном Рунете». Документ был опубликован на сайте правовой информации. Он вступит в силу с 1 ноября. Ряд его положений, в том числе о создании национальной доменной зоны, — с 2021 года, передает «Новая газета».

Документ обяжет интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором на безвозмездной основе технические средства, которые в случае «отключения» российского сегмента позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов.

Весь интернет-трафик, согласно документу, должен будет проходить через точки обмена, внесенные в специальный реестр. Роскомнадзор также сможет отказывать провайдерам и организаторам распространения связи в доступе к ним, если те не выполняют требования ведомства или правоохранительных органов.

Закон также предполагает обязательное применение отечественной системы криптозащиты для государственных информационных систем, специальные учения для операторов связи и создание центр амониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Авторы законопроекта после внесения в Госдуму в декабре отмечали, что на его исполнение не потребуется дополнительных затрат из бюджета. Однако позже один из парламентариев, сенатор Андрей Клишас заявил, что на это понадобится более 20 миллиардов рублей, а в СМИ появилась информация о сумме на десять миллиардов больше.