Словенский журналист: Раньше белорусские хоккеисты были сильнее 3 1.05.2019, 18:55

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Обозреватель Синиша Урошевич также поведал, чем словенцы отличаются от хорватов.

Предвкушая третий матч сборной Беларуси на чемпионате мира в Нур-Султане, pressball.by пообщася с обозревателем газеты "Дело" Синишей Урошевичем.

- Сборная Словении стартовала с двух поражений…

- Честно говоря, не ожидал. О'кей, первый матч был с Казахстаном. Это сильная команда. Большинство игроков из "Барыса". Они целый год вместе и хорошо подготовлены. Домашний стадион, зрители. Короче, это поражение для словенцев — вовсе не катастрофа. Но в матче с корейцами мы ожидали победы. Особенно после первого периода, когда все было под контролем.

Первое звено Родман — Копитар — Саболич, которое объективно сильнейшее в сборной, играло хорошо. Но потом случился провал. Три пропущенные шайбы в течение двух с половиной минут обошлись слишком дорого. Это недопустимо на уровне чемпионата мира, пусть и во втором дивизионе. Фактически из-за этого отрезка словенцы и потерпели поражение. Теперь нужно думать, как улучшить игру и как следует подготовиться к "класико" с белорусами. Ха, мы с вами пересекаемся на каждом чемпионате или отборочном этапе Олимпиады.

- У словенцев остаются шансы на повышение в классе?

- Остаются. Но если объективно, эта команда не такая качественная, какой была раньше. Например, как на олимпийской квалификации в Минске в 2016 году или на Играх-2014 в Сочи. Здесь в Нур-Султане мы недосчитались пяти-шести ключевых игроков. А база маленькая. Да, есть Копитар. Анже — большое подспорье, пример для подражания в раздевалке для молодежи. Для партнеров он идол. Но, как видим, его умений и харизмы недостаточно для коллективного успеха.

- Кто мог бы усилить сборную Словении?

- Во-первых, Муршак, выступающий в швейцарском "Берне". Жаль, он объявил о завершении карьеры в сборной. Его стиль импонирует болельщикам и журналистам. Превосходное катание, много идей на льду. Но он не так физически силен, как Копитар или Овечкин. Неудивительно, что Муршак часто попадает в лазарет. Но к его решению мы относимся с пониманием. В последние три года Яна замучили травмы. Он проводил в районе 30 матчей за сезон — меньше половины от максимума. Муршак сказал, что хочет поиграть еще года три-четыре как минимум, и извинился за отказ приехать в сборную.

Во-вторых, не хватает форварда братиславского "Слована" Еглича. Ему сделали операцию на спине. В-третьих, нет Яна Урбаса, который месяц назад в своем "Бремерхафене" получил сотрясение мозга. Если бы он сейчас играл за сборную, это был бы огромный риск его здоровью. Также сотрясение мозга у Жиги Павлина, которое он получил после силового приема Яромира Ягра. Это был матч за выход из второй чешской лиги в первую между "Ческе-Будеевице" и "Кладно". Ягр "чекнул" Павлина в область головы и потом извинился. Жига пролежал две недели в чешской больнице. Все было под контролем, и вроде бы ничего страшного врачи не выявили. Но играть ему запретили.

Ну и, конечно, пригодился бы Тичар, который стал автором хет-трика в ворота сборной Беларуси на олимпийской квалификации в Минске. Год назад Рок играл в Нижнем Новгороде, а теперь он в "Кельне". У него травма бедра. Пять таких потерь — это много для сборной Словении.

- Ваше мнение о нынешней сборной Беларуси?

- Раньше она была сильнее. Меня удивило, что она вылетела из элиты. Для нации, которая играла в полуфинале Олимпиады и которая имела фантастических мастеров, взращенных еще в СССР, это провал. Знаю, насколько популярен хоккей в Беларуси. Был у вас три раза: на ЧМ-2014, олимпийской квалификации-2016 и однажды на волейболе. Если у вас есть команда в КХЛ, которая каждый год собирает по десять и больше тысяч зрителей (в этом сезоне, правда, меньше), сборная обязана быть в элите. В нынешнем же составе заметил много новых лиц. Для меня главный фаворит чемпионата мира — Казахстан. Беларусь — вторая команда по качеству. Изначально думал, что Словения поборется с Беларусью за вторую путевку, но теперь, после двух поражений, даже не знаю… Наш голкипер (Матия Пинтарич. — pressball.by) пропустил две необязательные шайбы от корейцев. Но нечестно было бы винить во всем только его.

- Кто может сравниться с Копитаром по популярности в Словении?

- Пять-шесть спортсменов. Прежде всего это голкипер "Атлетико" Ян Облак. Думаю, он на первом месте по популярности. Потом баскетболисты Лука Дончи из "Далласа" и Горан Драгич из "Майами". Еще горнолыжница Илка Штухец, а до нее — Тина Мазе, а также прыгун с трамплина Петер Превц, который выиграл Кубок мира три года назад.

- Какое место по популярности в Словении занимает хоккей?

- Сейчас сложно судить. Раньше впереди всех был баскетбол. Но там сегодня никаких успехов. Только что Дончич зажигает в НБА. Сборная же после триумфа на чемпионате Европы в Стамбуле резко сбавила, она не квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио. Думаю, сейчас наибольший интерес у болельщиков к горным лыжам и прыжкам с трамплина.

Что касается командных видов спорта, то постоянства нет. Десять дней назад "Олимпия" выиграла Альпен-лигу с участием словенских, итальянских и австрийских клубов, и на финале старый стадион Любляны собрал аншлаг. На матчах финальной серии чемпионата Словении, который состоял всего из двух матчей, так как приближался чемпионат мира, в Есенице пришло три тысячи зрителей, а в Любляне — четыре тысячи. На футболе или баскетболе в той же Любляне такой посещаемости никогда не было. Только в Мариборе на футбол ходит больше. Но там, кроме футбола, по большому счету, ничего нет. На матчах футбольной сборной Словении в Мариборе полный стадион. В Любляне — нет.

- Встречал на трибунах "Барыс-Арены" двух болельщиков в форме сборной Хорватии, которые, судя по всему, приехали поболеть за словенцев.

- Я знаком с ними. Один из них, который мужчина, — самый известный хоккейный фанат в Загребе. Он очень жалеет, что "Медвещак" больше не выступает в КХЛ из-за недостатка денег. Думаю, он переживает здесь за словенцев, потому что несколько хоккеистов играло в загребском клубе.

- Хорваты и словенцы — друзья?

- Ха, это политическая проблема. В Хорватии около 800 километров морского побережья, а в Словении — всего 40. Поэтому словенцы едут на пляжи в Хорватию и наряду с итальянцами считаются там лучшими гостями. Хорваты, в свою очередь, приезжают к нам на горнолыжные курорты и в санатории. В Словении уровень жизни выше, чем в Хорватии, но люди не такие веселые. Мы, как австрийцы, серьезнее. Но вообще мы не враги. Когда в прошлом году хорваты дошли до финала футбольного чемпионата мира, большинство словенцев болели за "шашечных", а не за французов.