МИД Беларуси осуждает «очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле» 27 1.05.2019, 19:09

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Судьба очередного друга Лукашенко висит на волоске.

В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об «очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента» Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси в связи с событиями в Венесуэле, сообщили БелТА в пресс-службе МИД.

"Подобные действия усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество. В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности", - сказано в заявлении.

В МИД Беларуси убеждены, что стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны. "Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.