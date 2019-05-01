Борисовчанин судится с автомобильным заводом «БелДжи» 4 1.05.2019, 19:44

4,452

Всеволод Трусов

Фото: «Белсат»

На кону $16000.

Три года назад жителю Борисова Всеволоду Трусову предложили устроиться на завод «БелДжи», но с одной условием, сообщает «Белсат».

«Говорили, что нужно отучиться полгода в Китае, получить квалификацию и после этого работать. Обещали хороший заработок, так как это будет передовое производство. И я решил: надо ехать», – вспоминает Всеволод.

По возвращении Всеволод два года руководил сборкой автомобилей на предприятии. Но после введения нелимитированного рабочего времени выступил на стороне своих подчиненных. С этого и начались проблемы.

«На моем примере, наверное, решили продемонстрировать всему заводу, что не надо высказывать мнения, нужно делать так, как хочет руководство», – полагает юноша.

Всеволода уволили по статье «Систематическое невыполнение должностных обязанностей». И потребовали вернуть затраты на обучение в Китае – более 32 тысяч рублей.

«Для себя никаких новых знаний я не получил. Нас пытались научить какой-то экономике, но там были абсолютно неправильные сроки. В слайдах было написано, что ту же себестоимость можно снижать бесконечно. Это невозможно», – рассказывает Всеволод Трусов.

Сейчас молодой человек учится в одном из минских вузов, получает звание магистра на специальности «инновационный менеджмент». Но китайские носители решил не удалять с компьютера и оставить в качестве напоминания.

«Такое ощущение, что объясняли через гугл-переводчик. И китаец пытался нам это объяснить. В результате получалось какая-то путаница. Хочешь – додумывай, хочешь – сиди и делай вид, что все понимаешь, – вспоминает свое обучение в Китае Всеволод. – Чтобы попасть как минимум на конвейер, нам потребовался месяц переговоров. Когда мы пришли в цех, нам говорили: либо сидите и занимайтесь своими делами, или ходите рядом с конвейером, но ничего не трогайте, на конвейер не заходите!»

Во время обучения будущие мастера «БелДжи» получали стипендию – 15 долларов в день. Мы обратились в приемную завода, чтобы выяснить, каким же образом за полгода набежало почти 16 тысяч долларов.

«Вам этой информации никто не даст! Эта информация особенно конфиденциальная между работником и заводом!», – ответили представители «БелДжи».

Всеволод Трусов пытался в суде узнать, как формировалась сумма расходов на образование:

«Как говорил главный бухгалтер, согласно контракту было потрачено 4600000 долларов. И они попросту эту сумму разделили на количество человеко-дней», – говорит Всеволод.

Суд поддержал завод, несмотря на то, что большинство студентов обучалось в Беларуси, да и программы групп сильно различались.

Сергей Антусевич из Белорусского конгресса демократических профсоюзов, комментируя эту ситуацию, отметил, что не платить денег за обучение не получится. Такие условия подписанного соглашения. Но побороться возможно…

«Нигде не написано, что это за обучение, каким образом оно происходило, сколько оно стоит и все остальное, – то есть договор в принципе такой типичный, немного пустой… Там ничего не объясняется. Вот за это можно побороться и стоит бороться», – считает Сергей Антусевич.

Если руководство «БелДжи» не сможет объяснить, как формировалась сумма, то Всеволоду Трусову следует обращаться в прокуратуру и другие органы контроля.