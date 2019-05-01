В Луну врезался неизвестный космический объект 11 1.05.2019, 20:02

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кадр из видео

Ученые впервые зафиксировали вспышку на поверхности спутника Земли.

Профессор Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы и доктор Хосе Л. Ортис из Института астрофизики Андалузии наблюдая за Луной впервые смогли зафиксировать на ее поверхности вспышку от удара неизвестного космического объекта.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на портал Phys.org со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, космическое событие произошло 21 января 2019 года. Именно в это время ученые, наблюдая за лунным затмением, зафиксировали на ее поверхности короткую, но очень яркую вспышку.

На появившемся на канале Jm Madiedo на портале Youtube видео, которое представляет собой компьютерное моделирование на основе реальным снимков лунной поверхности с восьми телескопов, установленных на юге Испании, показано, как объект врезается в лунную поверхность, оставляя затем там глубокий кратер.

В публикации отмечается, что продолжительность вспышки составляла 0,28 секунды. По мнению ученых, это мог быть метеорит, массой в 45 кг и шириной в 30-60 см. Он врезался в Луну на скорости 61 тыс км/час.