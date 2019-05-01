Егор Шарангович: Переучивал партнеров по команде в США говорить, что я не русский, а именно белорус 1 1.05.2019, 20:12

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Егор Шарангович

Белорусский форвард «Бинхэмтона» поделился мнением о жизни в США.

- Америка как страна понравилась?

- Жил в маленьком городе, без особых стереотипных вещей, поэтому постоянного осознания из разряда "вау, это же Америка" не было. Тем более постоянно концентрируешься на хоккее. Хотя было, выезжали в Нью-Йорк. Поразило количество людей — как в муравейнике. Вот это не сильно понравилось. Казалось бы, нужно пройти совсем маленькое расстояние, но в толпе пока каждого обойдешь столько времени потратишь.

- Говоришь, постоянно концентрировался на хоккее, но ведь было же время, когда от него отдыхал.

- Немного. Хотя найти свободное время практически нереально. В 8 уже нужно выезжать из дома, чтобы к 9 успеть на арену. А там понеслась: общий сбор команды, тренировка на льду, потом еще остаешься, чтобы индивидуально поработать над своим мастерством, следом зал.

При таком графике особо не до развлечений. Максимум, вечером в кино выберемся. Кстати, первое время смотреть фильмы на английском было очень прикольно.

- В команде о Беларуси рассказывал?

- Более того, я переучивал их говорить, что я не русский, а именно белорус. Не всех получилось приучить к этой мысли, но все же. Что именно о Беларуси рассказывал? Наверное, больше всего о КХЛ, "Динамо". Некоторые относительно возрастные игроки интересовались клубом.

У многих есть семьи. На мой взгляд, Минск — отличный город для жизни. С этой позиции и рассказывал о столице. Может, кто и захочет продолжить свою карьеру у нас, — цитирует хоккеиста пресс-служба ФХБ.