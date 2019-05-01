Министр обороны Британии отправлен в отставку

Министр обороны Британии отправлен в отставку2
- 1.05.2019, 20:20
Гэвина Уильямсона отправили в отставку из-за закрытых переговоров с китайской компанией Huawei.
Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон отправлен в отставку, передает ВВС.
"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского кабинета.
В правительстве сообщили, что решение связано по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.