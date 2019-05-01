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Министр обороны Британии отправлен в отставку

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  • 1.05.2019, 20:20
Гэвин Уильямсон
Фото: epa

Гэвина Уильямсона отправили в отставку из-за закрытых переговоров с китайской компанией Huawei.

Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон отправлен в отставку, передает ВВС.

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского кабинета.

В правительстве сообщили, что решение связано по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.


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