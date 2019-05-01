1 июня состоится экскурсия-шоу «Путь короля»: по следам Миндовга 1.05.2019, 20:32

Эта экскурсия-анимация рассказывает об основателе ВКЛ, первого и последнего Короля Литвы — Миндовга.

Во время экскурсии вы сможете проследить жизненный путь короля Миндовга со времени его выхода на политическую арену до гибели от рук заговорщиков, передает zamak.by.

Экскурсионная программа начинается с посещения символа белорусского Средневековья — Мирского замка (осмотр снаружи). Посещение музея в замке самостоятельно по желанию.

Замок, возведенный в самом начале XVI века магнатским родом Ильиничей, к концу этого же века переходит в собственность князей Радзивиллов. Николай Христофор Радзивилл Сиротка, который в молодые годы объехал пол-Европы, побывал в Египте, Палестине, решает перестроить замок по своему вкусу. Так в местечке Мир формируется замковый комплекс, который сочетает в себе черты готики и ренессанса.

Кроме замка, у гостей программы будет возможность также осмотреть пруд, часовню-усыпальницу последних владельцев замка Святополк-Мирских. Будет возможность увидеть старинную застройку Мира с Троицкой церковью XVII в., Костелом Святого Николая XVI в., синагогами и иешивой XIX в., домами ремесленников и торговцев.

Местечку Любча, куда затем отправится экскурсионный автобус, повезло: на протяжении веков она имела серьезных покровителей. В XIII веке властелином этих мест был сам князь Миндовг.

Любча принадлежала Хрептовичам, Гаштольдам, Кишкам, Радзивилам… В 80-е годы XVI века гетман литовский Ян Кишка на берегу Немана возводит 4-башенный замок, фрагменты которого дошли до наших дней.

Замок этот не только памятник истории, но также памятник твердости, стойкости людей, которые его восстанавливают. Уже восемь лет сотрудники и волонтеры фонда «Любчанский замок» собственными силами восстанавливают его стены. Что удалось сделать за это время — увидим непосредственно на замковом дворе.

Там пройдет и первая часть анимационной программы, где новогрудское боярство (участники экскурсии) будут вести переговоры с Миндовгом и приглашать его на новогрудский престол.

После того как им удастся договориться, дальнейший путь из наднеманской Любчи лежит в легендарный Новогрудок.

Новогрудок — один из самых древних городов на белорусской земле.

Время его основания историки относят к ХI в. Напоминанием о роли в истории являются величественные башни новогрудской твердыни. Новогрудок был резиденцией князей Великого Княжества Литовского и крупным торгово-ремесленным центром.

Кроме руин замка XIII в., есть в городе церковь, ровесница Мирского замка, а также Фарный костел, возведенный самим великим князем Витовтом. Именно здесь с Софьей Гольшанской венчался польский король Ягайло, именно здесь крестили Адама Мицкевича.

Словно бриллианты в королевской короне, украшают Новогрудок костел Архангела Михаила и Николаевская церковь, татарская мечеть, дом-музей Адама Мицкевича, гора Миндовга.

На замковом дворе участники экскурсии увидят коронацию Миндовга 1253 года. Туристы разучат средневековые танцы, станут свидетелями захватывающих рыцарских поединков, а также смогут поднести королю мантию и символы королевской власти.

В завершение программы в Новогрудке гости станут свидетелями нападения на Миндовга заговорщиков.

Увидят участники экскурсии и озеро Свитязь. Его почти не коснулась безжалостная рука времени. Озеро это и поныне чарует нас. Оно — словно драгоценная чаша из хрупкого прозрачного хрусталя, подернутого нежной голубизной.

Легенда гласит: стоял на этом месте город, прекрасный, как мечта. Но однажды напали чужеземцы на землю новогрудскую. И стар, и млад, опоясавшись мечом, пошли сражаться, остались в городе лишь беззащитные дочери и жёны. Уже трещат кованные медью ворота, уже гордые свитязянки готовятся умереть в огне, но не склониться перед врагом. И тут случилось чудо. Разверзлась земля и поглотила город, не отдала его врагу на поруганье. На месте города разлилось озеро невиданной красоты, а на его прозрачной поверхности появились «царь-цветы» — таких больше нет нигде. Озеро воспето в произведениях Адама Мицкевича и Яна Чечота.

Узнать подробности и записаться на экскурсию по следам Миндовга можно по телефонам:

(17) 203-69-70

(17) 226-03-02

(29) 682-58-07

(29) 772-77-58

Больше информации — на сайте zamak.by.