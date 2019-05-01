Гуайдо: 2 мая в Венесуэле начнется всеобщая забастовка 1.05.2019, 21:24

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Лидер венесуэльской оппозиции выразил уверенность в скором окончании узурпации власти Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал 1 мая, выступая на митинге в Каракасе, сообщает ТАСС.

«Завтра [2 мая] начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен», — сказал Гуайдо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер также выразил уверенность в скором «окончании узурпации власти [со стороны диктатора Николаса Мадуро]». «Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути», — подчеркнул Гуайдо.