В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев 1.05.2019, 21:40

Борис Немцов

Победителя назовут через месяц.

Фонд Бориса Немцова за свободу объявил имена пяти номинантов на присуждаемую им ежегодно премию за отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Ими стали российский оппозиционер Алексей Навальный, активист и блогер Михаил Светов, приговоренный к тюремному заключению глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев, находящийся под арестом карельский историк и глава карельского отделения той же организации Юрий Дмитриев, а также находящаяся под домашним арестом член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко, сообщила организация в воскресенье, 1 мая, передает DW.

Голосование на сайте "Новой газеты" было завершено накануне. Победителя назовут через месяц. Премия Бориса Немцова будет вручена в присутствии финалистов и их представителей в Бонне в День России 12 июня.

В 2019 году премия Бориса Немцова будет вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдушие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, вышедший на свободу активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.