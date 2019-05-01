«Шахтер» вышел в финал Кубка Беларуси
- 1.05.2019, 21:53
В финале солигорчане сыграют с «Витебском».
Солигорский "Шахтер" в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси оказался сильнее "Ислочи" (4:2). Первая игра завершилась со счетом 2:2, передает pressball.by.
Таким образом "горняки" сыграют с "Витебском" в финале турнира.
ШАХТЕР — ИСЛОЧЬ — 4:2 ДВ
ШАХТЕР: Климович (к), Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Громыко (Прийма, 114), Ковалев (Бурко, 116), Бакай (Селява, 46), Баланович (Эбонг, 120), Януш.
Запасные: Чесновский, Хващинский, Бодул.
ИСЛОЧЬ: Хаткевич, Шагойко (к), Янушкевич, Макаров, Слабашевич (Рекиш, 74), Комаровский, Карпович, Майя Тео (Краснов, 105), Биток Стивен (Адамс, 111), Концевой, Макась (Руденок, 96).
Запасные: Куршубадзе, Агекян, Джон.
ГОЛЫ: 1:0 — Ковалев (6). 1:1 — Макась (12). 2:1 — Бакай (39). 2:2 — Комаровский (65). 3:2 — Януш (102). 4:2 — Матвейчик (115).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бакай (44). Янушкевич (44). Макаров (61). Сачивко (70). Рекиш (90). Cзоке (105). Рыбак (107). Краснов (117). Эбонг (123+).