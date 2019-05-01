Король Таиланда женился на генерале 2 1.05.2019, 22:05

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Маха Вачиралонгкорн и Сутхида

Фото: Королевский пул / AP

Супруга Маха Вачиралонгкорна Сутхида прежде работала командиром охраны его семьи.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил о своем браке с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. Об этом со ссылкой на заявление королевского дворца, которое было опубликовано в правительственной «Королевской газете», сообщает издание Bangkok Post. Супруга монарха, отмечает оно, теперь наречена королевой Сутхидой. Информация об этом датирована 1 мая, передает РБК со ссылкой на Bangkok Post.

Поскольку брак был заключен в соответствии с законом и королевскими традициями, королева Сутхида отныне имеет право на все преимущества, которые даруют королевское звание и статус члена королевской семьи, говорится в заявлении. Остальных деталей о церемонии там не приводится.

Регистрация, поясняет Bangkok Post со ссылкой на дворцовый пул, состоялась днем 1 мая в Тронном зале во дворце Дусит (сегодня он представляет собой комплекс из 13 резиденций, которые превращены в музеи).

Королева Сутхида, поясняет таиландский портал The Nation, родилась 3 июня 1978 года. Прежде она работала стюардессой в авиакомпании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Маха Вачиралонгкорна. Затем девушка стала командиром отдела специальных операций Королевской гвардии. В декабре 2016 года ее повысили до звания генерала.

Маха Вачиралонгкорн родился в июле 1952 года. Престол он занял в октябре 2016 года, став на тот момент старейшим по возрасту принцем, принявшим королевский титул.