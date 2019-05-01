Протестный Петербург Антон Орехъ

1.05.2019, 22:26

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Антон Орехъ

Раньше думали, что протесты все в Москве, а в других городах – исключительно фоном.

Питер из культурной столицы постепенно превращается еще и в столицу мордобоя. В Питере пить, в Питере – бить! Раньше думали, что протесты все в Москве, а в других городах – исключительно фоном, потому что там и протест пониже и ОМОН пожиже. Но питерские констебли из раза в раз проявляют особенное рвение и по оголтелости разгонов и задержаний Москве не уступают.

Хотя оно и понятно: все-таки родина непрерывного президента и вообще корневая грибница всей теперешней власти. В колыбели Вертикали должен быть порядок. Побои и таскания граждан по асфальту не сильно зависят от числа протестующих и степени их активности. Уже необязательно и чтобы мероприятие педалировал Навальный. Его сторонники в этот раз двигались среди многих других и многие другие были даже активнее.

Это любопытно. Потому что протест хоть и не стал более массовым, но, кажется, стал более пестрым и там куча всяких разных ячеек всех направлений – от радужных и до всех цветов. Но протест сам по себе становится разновидностью хулиганства или распития спиртных напитков в общественном месте. Его просто нельзя делать – и всё! К тому же со времен предыдущих уличных активностей наша жизнь обогатилась новейшим законом о защите чувств власти. А там же каждый лозунг – это сплошные «комплименты» властям. То есть помимо всех прочих стандартных поводов для задержания, ареста и посадки, появился еще один – за неуважение к начальству.

Впрочем, не зря Питер был триста лет на острие передовых технологий на Руси. Вот и нынче родилась великолепная формула для задержания несогласных. Что они участвовали в несогласованном митинге внутри согласованного. А ведь кто-то еще мог участвовать и снаружи. В общем, Первомай прошел в полном соответствии со своим изначальным смыслом. Трудящиеся вышли на улицы бороться за свои права, угнетатели трудящихся отметелили, а маёвки пресекались полицейскими методами. У полиции выдался настоящий рабочий день, полный физического труда и эмоционального напряжения. Наверное, кого-то из них наградят.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»