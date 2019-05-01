Почему Беларусь не живет, как Польша 2 1.05.2019, 22:43

3,238

ФОто: Polskie Szlaki

Сегодня наши западные соседи празднуют 15-летие в Евросоюзе.

За 15 лет Евросоюз дал Польше 107 миллиардов евро дотаций. Беларусь за это время получила приблизительно столько же нефтегазовых субсидий от России. Эксперты объясняют в эфире «Белсата», почему белорусы этого не почувствовали.

Большим концертом и салютом на Национальном стадионе в Варшаве Польша отметила 15-летие присоединения к Евросоюзу. Согласно последним опросам, в том, что их страна выиграла от евроинтеграции, убеждены пять поляков из шести.

16 лет назад, когда на месте Национального стадиона был самый большой в Европе базар, а средний поляк зарабатывал почти в два с половиной раза меньше, чем сегодня, Евросоюз вызывал больше опасений. Против присоединения к нему проголосовала почти четверть поляков.

«Европейское сельское хозяйство сидит на дотациях, а польское – нет. Боялись, что Польшу зальет большое количество датированных продуктов. Боялись того, что будут массово скупать польские предприятия, которые не были приватизированы, что будут массово скупать недвижимость», – говорит политолог Петр Казажэвски.

Страхи не оправдались. За годы членства в Евросоюзе экспорт польских продуктов питания вырос в три с половиной раза, а страна превратилась в сборочный цех западных автоконцернов. На Запад выехал миллион поляков, но это позволило победить безработицу.

За 15 лет Евросоюз дал Польше 107 миллиардов евро дотаций. Беларусь за это время получила приблизительно столько же нефтегазовых субсидий от России. Однако Польша сокращает отставание от богатейших экономик Европы значительно быстрее.

«В случае российской помощи она вертикальная. Она идет прямо к властям, которые снимают сливки, а потом сами перераспределяют эту помощь внутри общества – очевидно, заботясь о своем политическое выживание. В случае помощи Европейского Союза речь идет о горизонтальном распределении средств», – говорит политолог Алесь Логвинец.

Евросоюз дает деньги не на поддержание убыточных заводов, а на строительство дорог, мостов и аэропортов, на развитие образования, предпринимательства и на охрану окружающей среды. Однако секрет экономического роста – отнюдь не в европейских деньгах, а в законах ЕС, защищающих конкуренцию на рынке, говорит эксперт.

«Хорошо, если страны решают, что будут проводить совместную экономическую политику, которую будет регулировать вышестоящий орган. Особенно это важно для стран, которые еще институционально не укрепились, где слишком сильны группировки, которые творят ради собственного интереса, а не ради общенационального», – говорит Петр Казажэвски.

Восточное расширение 15-летней давности было самое масштабное в истории Европейского Союза. Следующими к Объединенной Европе присоединятся балканские страны. Не забывают о своих европейских амбициях и Украина, Молдова и Грузия. Однако это не означает, что двери Объединенной Европы закрыты для нас. Согласно с договорам о Европейском Союзе, присоединиться к нему может каждая страна Европы, которая имеет демократический строй и эффективную рыночную экономику.