Заведующая детсадом в Краснодаре поставила ребенка на колени и заставила целовать землю за то, что «он ненавидит Россию» 1.05.2019, 23:17

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Иллюстрационное Фото

Источник: Monika Skolimowska/dpa

Издевательства сняла на видео случайная свидетельница.

В детском саду №74 г. Краснодара заведующая накричала на воспитанника, толкнула его на колени и заставила целовать землю, "которая его кормит и поит". Мальчик недавно переехал в Краснодар из "одной из южных республик".

Издевательства сняла на видео случайная свидетельница – женщина, гулявшая со своим ребенком рядом с детсадом и услышавшая крики. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Кубанские новости".

На записи видно, как женщина кричит на мальчика лет пяти, а после толкает его на землю, заставляя его встать на колени. "И землю целуй, которая тебя кормит и поит!", – кричит женщина.

"Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит", – обращается она к другому мальчику, указывая на провинившегося.

После этого завдетсадом обращается к своим подчиненным-воспитателям. "Вы – твари-педагоги, если вы позволяете такому быть! Это национализм! Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание? Если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских и Россию, а?", – кричит женщина.

Горожане опознали в героине ролика заведующую детским садом.

Сам мальчик недавно переехал с родителями в Краснодар. По словам воспитателей, ребенок сложный, часто обижает детей в группе.

Полиция Краснодара проводит проверку действий педагога. В городском департаменте образования пообещали, что в первый же рабочий день уволят женщину по статье.