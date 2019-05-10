КНДР сообщила о военных учениях под руководством Ына 2 10.05.2019, 7:32

Проведены учения «ударных средств большой дальности».

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило, что в КНДР прошли военные учения "ударных средств большой дальности" под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

По информации госагентства Северной Кореи, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать", передает DW.

"Находясь на командном пункте, высший руководитель Ким Чен Ын дал указание начать учения", - говорится в сообщении ЦТАК.

В то же время не указывается, об оружии какого типа идет речь. В сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд".

Накануне генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, по всей видимости, малой дальности. По сведениям Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхенан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

Кроме того, 4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

Во время маневров провели испытание баллистической ракеты малой дальности, которое стало первым после запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года.