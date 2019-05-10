Белорусский историк: Диктатуры проигрывают 3 10.05.2019, 7:56

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История разоблачает постсоветских авторитарных правителей.

Для всех народов Вторая мировая война была страшным временем страданий, жестокости и испытаний. Но сейчас 9 мая используют власти, чтобы покачал оружием и показать необходимость сурового ручного управления. Трагедии обычных людей и истинные причины войны отходят на второй план, сообщает «Белсат».

26 миллионов человек – столько официально потерял Советский Союз во Второй мировой войне. В сталинском СССР День Победы был выходной только к 1947 года. Его вновь стали широко праздновать только в юбилейном 1965-м.

Пока воспоминания об ужасах войны были свежими и болезненными, помпезно отмечать День Победы было не с руки, считает историк Игорь Кузнецов.

Победой во Второй мировой постсоветские авторитарные лидеры стараются оправдать и укрепить свою власть. Но история доказывает совсем другое – диктатуры не побеждают в войнах. Они войны создают, а платим за них мы.

Беседу с белорусским историком смотрите в видеосюжете.