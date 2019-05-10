Названа дата экстренного саммита Евросоюза 10.05.2019, 8:04

На специальном саммите должно начаться выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов ЕС.

28 мая должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом заявил в Twitter президент Евросовета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в Сибиу, сообщает liga.net.

По словам Туска, на саммите должно начаться выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - отметил президент Евросовета.

С 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.