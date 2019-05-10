Ученые выяснили, как изменение климата повлияет на количество людей на Земле 4 10.05.2019, 8:10

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Международная команда исследователей составила модель.

Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран. Статья опубликована в журнале Environmental Research Letters, сообщает animalworld.com.ua.

Недавно сотрудники Стэнфордского университета представили результаты исследования, которое продемонстрировало, что с 1961 по 2010 год глобальное потепление уменьшило ВВП на душу населения беднейших стран на 17-30 процентов. Разрыв показателей ВВП на душу населения между странами с самым высоким и самым низким его уровнем сегодня примерно на 25 процентов больше, чем он был бы без изменения климата.

Сейчас ученые из Колледжа Уильямса, Европейского института экономики окружающей среды и других университетов проследили за тем, как экономические условия, выстроенные под влиянием изменения климата, воздействуют на поведение родителей из разных стран в будущем. Они построили количественную модель, которая объединяет стандартную экономико-демографическую теорию с современными оценками экономических последствий изменения климата. В частности, они смотрели, как повышение температуры влияет на сельскохозяйственный сектор.

Для модели авторы выбрали Колумбию и Швейцарию — как примеры бедных и богатых стран. В ней они рассматривали путь человека начиная с детства: как бы родители решали судьбу ребенка и семьи, исходя из предложенных условий. По их мнению, стратегии развития кардинально отличались в двух странах.

Поскольку в сельском хозяйстве потребность в квалифицированных рабочих меньше, то с учетом последствий изменений климата родители в таких условиях будут делать ставку на число детей, не заботясь об их образовании. В развитых странах это приведет к обратному эффекту: родители больше будут заботиться о конкурентоспособности ребенка, начнут вкладывать деньги в его образование, а уже после думать о большем количестве детей.

«Повышение температуры по-разному влияет на аграрный и неаграрный секторы. Вблизи экватора изменение климата нанесет больший вред земледелию. Это ведет к нехватке сельскохозяйственных товаров, росту цен и перераспределению труда. Из-за того, что в сельском хозяйстве квалифицированный труд используется меньше, наша модель показала, что выгода от приобретения навыков маленькая, что побуждает родителей рожать больше детей», — говорит один из авторов Грегори Кейси (Gregory Casey).

По его словам, модель обозревает только один экономический канал, поэтому не может дать исчерпывающий отчет о демографических последствиях, но изучение других каналов поможет дополнить картину.