WSJ: В США создали секретную высокоточную ракету 10.05.2019, 8:34

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Пентагон применял новую ракету как минимум дважды.

США создали и успели применить новую высокоточную ракету, существование которой держали в секрете, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники (перевод – РБК).

Новая ракета получила название R9X, это модифицированная ракета Hellfire. У новинки инертная боеголовка, которая не взрывается, а выбрасывает металлический снаряд весом около 100 фунтов (45 кг). Таким образом, с помощью R9X можно убить цель, не нанеся при этом вреда находящимся неподалеку людям и имуществу, поясняет WSJ.

Существует также иная вариация R9X, в которой ракета несет кольцо из шести длинных лезвий и выстреливает ими за секунды до столкновения. Некоторые собеседники WSJ называли R9X «летящим Ginsu», в честь марки ножей, или же «ниндзя-бомбой».

По данным WSJ, одним из поводов для разработки данной ракеты стало то, что террористы приспособились к авиаударам ВВС США и стали прятаться среди больших групп гражданских лиц. Создание ракеты началось еще в 2011-м, во времена президентства Барака Обамы, который указывал на необходимость избегать жертв среди мирных граждан в результате авиаударов в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Сомали и других странах.

R9X была «планом Б» для операции по убийству лидера террористической организации «Аль-Каеда» Усамы бен Ладена, утверждают несколько собеседников WSJ.

Новую ракету используют редко, ее применяют только в «особых обстоятельствах», отмечает издание. В частности, когда применение другого оружия поставит под угрозу жизни мирных граждан. Для сравнения, обычные Hellfire используют против групп противников.

WSJ удалось подтвердить только два случая применения R9X. В январе 2019 в Йемене был убит террорист Джамаль аль Бадави, один из участников атаки на американский эсминец «Коул» в 2000 году, где погибли 17 моряков. Кроме того, R9X использовали в 2017-м в операции по ликвидации Ахмада Хасана абу Хайр аль-Масри, которого считали «номером два» в «Аль-Каеде». При этом один из источников газеты утверждает, что ракету использовали по меньшей мере шесть раз.