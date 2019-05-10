«Только не звоните в милицию – они как липку потом очистят» 18 Виктор Горбачев

10.05.2019, 8:38

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ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

Случай на 9 мая.

Наша милиция нас бережет?

9 мая. Время 13-41.

Подхожу к своему подъезду. И?! На ступеньках при входе в подъезд лежит мужчина. Лет 43-46. Спит. Пьяный. Ну, отметил победу, наверное. Но, аккуратно одет.

Расталкиваю. Хочу заглянуть в лицо, может кто с подъезда свой. Ан нет. Чужой. Залетный. Начинаю уточнять, как занесло и где живет. Он с трудом соображает, но в разговор вступает. Выясняется, живет от моего дома в метрах 600-800.

Думаю, что с ним делать?! Но он сам просит помочь ему добраться до дома и не кидать тут. Хотя? Изначально я думал посадить его на лавочку около дома, чтобы чуть оклемался и потом пошел домой. Но он чуть ли не со слезами просит его довести до дома. Пытаюсь узнать причину срочности прям сейчас довести до дома? Неохота ему признаваться и говорить, что мне как бы лень и нет желания вести пьяного.

И тут он говорит:

- Только не звоните в милицию. Помогите дойти. Если пойду сам, по дороге могут забрать. Не хочу.

- А чего боитесь так милиции?

- Они как липку потом в отделении очистят. Было уже. Знаю.

В общем, про милицию плохо думает и говорит о том, что там одни грабители и он не верит им. Ну, и все в таком духе. В общем, себя пересилил и лень поборол. Решил довести. Гребу его под руку и медленным шагом, под его большим весом чем я, двигаюсь в направление его дома. Минут 15 преодолеваем эти метров 600. Около его подъезда стоят женщины. Признают в нем своего. Открывают подъезд и он медленно уплывает в направлении квартиры.

Вот пришел домой и думаю. Это же почему он так на нашу славную милицию так говорит и думает плохо? Нет! Не может такого быть! Наверное, наговаривает? Наша милиция нас же бережет, охраняет и помогает! Как он мог такое подумать-то? Ужас! Милиция призвана помогать, а не по карманам шарить. Зря он так. Вот зря. Правда? Ведь не прав же?!

Вы тоже так думаете, как я? Там же самые-самые лучшие и настоящие служат и отбираются!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»