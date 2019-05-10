Советник Зеленского предложил безвозмездную помощь в аудите «Укроборонпрома» 2 10.05.2019, 8:45

Иван Апаршин

Иван Апаршин заявил, что он может бесплатно сделать то, на что из бюджета выделяют немалые деньги.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил Кабинету Министров Украины свою помощь в проверке эффективности использования государственным концерном "Укроборонпром" бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины; 9 мая он написал об этом в своем Facebook, сообщает zn.ua.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна Укроборонпром. Минфину поручено поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для ВМС Украины. Минэкономразвития в 2018 - 2019 г.г. получил в указанную программу 5,5 млрд грн", - заявил Апаршин.

Советник Зеленского подчеркнул, что он и его "квалифицированные специалисты" готовы оказать помощь в аудите совершенно бесплатно.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО 6 марта указал на необходимость проведения независимого международного аудита "Укроборонопрома" и введения в состав набсовета госконцерна специалистов из государств НАТО. По инициативе президента СНБО поручил Кабмину разрабоать реформу управления ОПК, в частности, проработать возможность создания нового органа исполнительной власти для реализации государственной политики в этой сфере и управления государственными предприятиями ОПК.

Порошенко озвучил эти инициативы на фоне публикации журналистского расследования о масштабной коррупции в "Укроборонпроме" и заявления после США Мари Йованович о необходимости независимого аудита госконцерна.

В феврале команда журналистских расследований Bihus.Info, опубликовала материал о масштабных хищениях в "Укроборонпроме", к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко. В частности, первый заместитель секретарь СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с бизнес-партнерами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой, а также нынешний глава "Укроборонопрома" Павел Букин.

Национальное антикоррупционное бюро открыло несколько дел по факту масштабных хищений в оборонной сфере Украины. Расследование начато по ч. 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 12 марта на должность заместителя секретаря СНБО был назначен полковник Кривонос.