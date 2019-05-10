Трамп предложил кандидата на пост главы Пентагона 10.05.2019, 8:59

Патрик Шэнахан

Решение озвучил пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Дональд Трамп планирует номинировать Патрика Шэнахана, бывшего топ-менеджера компании Boeing, ныне исполняющего обязанности главы Пентагона, на пост министра обороны. Об этом сообщили в четверг в Белом доме, передает «Голос Америки».

Генеральный инспектор Пентагона начал в марте расследование в отношении и.о. министра обороны в связи с обвинениями в том, что Шэнахан якобы оказывал предпочтение компании Boeing перед другими компаниями. Однако уже в апреле в действиях и.о. министра не нашли состава преступления. Патрик Шэнахан исполняет обязанности главы Пентагона с января. Дональд Трамп назначил его на этот пост после неожиданной отставки Джима Мэттиса, который не сошелся с президентом во взглядах на стратегию национальной обороны.

«Президент Трамп решил номинировать Патрика Шэнахана на пост министра обороны в связи с его выдающейся службой в интересах страны, а также благодаря продемонстрированной им способности к руководству», - говорится в сегодняшнем сообщении Сары Сандерс, пресс-секретаря Белого дома.

56-летний Шэнахан сегодня опубликовал сообщение, в котором подтвердил свою решимость модернизировать Вооруженные силы США и готовность проводить в жизнь стратегию национальной обороны администрации Трампа. В течение последних 20 лет Пентагон уделял основное внимание локальным военным конфликтам, однако теперь приоритеты поменялись, говорится в заявлении Шэнахана. Главная задача новой оборонной стратегии – борьба с влиянием России и Китая.

Ожидается, что сенаторы поддержат кандидатуру Шэнахана, однако процесс его утверждения не будет легким в связи с его прежней работой в Boeing. Законодатели ранее высказывали озабоченность по поводу «неправомерного влияния», которое могут оказывать на Пентагон крупные компании оборонного сектора.

Патрик Шэнахан проработал в Boeing более 30 лет. Он курировал производство пассажирских самолетов серий 737 и 787 Dreamliner, был президентом и генеральным директором оборонного подразделения компании, Boeing Missile Defense Systems, занимался вопросами, связанными с летательными аппаратами типа Apache, Chinook и Osprey.