Власти пытаются изолировать Дмитрия Полиенко? 1 10.05.2019, 9:39

Дмитрий Полиенко

Друзья призывают проявлять солидарность с политзаключенным.

Активист Дмитрий Полиенко прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Новинках, сейчас его вернули в СИЗО на Володарского, а на днях собираются этапировать в СИЗО в Жодино. Соратники Дмитрия сообщают, что письма ему почти не передают, поэтому новости от него доходят с трудом, передает «Новы Час».

Напомним, анархисту Дмитрию Полиенко предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339), «разжигание другой социальной розни» (ст. 130), а также «осквернение сооружений и порча имущества» (ст. 341).

Статья 339 вменяется Дмитрию за самооборону, которую он вынужден был применить в результате возможной провокации в подъезде.

По словам друзей Дмитрия Полиенко, коммуникацию с ним ограничивают специально.

По словам соратников активиста, он готовится к новому сроку и не верит в положительный исход своего дела.

Друзья призывают проявлять солидарность с Дмитрием Полиенко, распространять информацию и писать слова поддержки.

Дмитрий Полиенко в октябре 2018 года освободился из бобруйской исправительной колонии №2, где отбывал 1,5 года наказания.