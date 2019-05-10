Найти рядовую нефть Максим Яремко, «Солидарность»

10.05.2019, 9:44

Восемь лет назад «гарант» отечественных недр выдал эпохальный спич.

К востоку от границы ЕС бытует досужее мнение, будто наличие в недрах страны щедрых залежей нефти и газа, является эдакой волшебной силой, ведущей к неизбежному процветанию.

Однако опыт некоторых стран (салют, Россия!) показывает, что это не так. И наоборот, опыт других демонстрирует, что, даже не имея в земле нефти и газа, страна может добиться огромных успехов.

Взять, например, Испанию. У нее не очень-то много собственных запасов. В стране есть только два месторождения горючих ископаемых — в Астурии и Арагоне — и большинство скважин там находятся в законсервированном состоянии.

В Астурии вести работы стало нерентабельно из-за высокой себестоимости и дорогого процесса добычи, а в Арагоне компания Helios Aragón Exploration не может организовать производство из-за запрета, наложенного на применение техники фрекинга, который влечет за собой гидравлический разрыв пласта.

Объем нефти, которую Испания добывает за год из своих природных хранилищ, может уместиться в одном крупноразмерном нефтеналивном танкере. При этом испанская компания Repsol, работающая на чужом сырье, добываемом за границей — одна из самых заметных добывающих компаний в мире.

Но, несмотря на отсутствие крупных месторождений, экономика Испании является 5-й по величине в ЕС и 12-й в мире. В ее основе лежат инновации и технологии — по количеству новых исследований Испания занимает 9-е место в международном научном рейтинге — возобновляемые источники энергии, а также малые и средние предприятия. Таким образом, наличие нефти и газа в недрах — не палочка-выручалочка, а их отсутствие — не приговор.

А что у нас?

Есть такая пословица: «Одним фортуна дала нефть, а другим мозги, чтобы прожить без нее». По ее логике белорусы относятся ко второй категории: нефти в наших недрах кот наплакал, да и то мелкими слезками, а газ только попутный.

Самые крупные нефтяные запасы были обнаружены в Беларуси еще в советские времена. Бóльшая часть их уже разработана. Фортуна явно рассчитывала, что в этой ситуации белорусы начнут работать головой, чтобы слезть с нефтегазовой иглы, как это сделали многие европейские страны. Возможно, так и было бы, но в 1994 году нелегкая принесла белорусам другую судьбу.

По мнению специалистов из белорусских недр можно извлечь еще не более 50 млн. тонн «черного золота». С учетом ежегодного объема добычи, извлекаемых запасов нам хватит лет на 30. Так себе перспектива, учитывая, что ни технологии, ни возобновляемые источники энергии нельзя назвать сильной стороной нашей экономики.

Восемь лет назад «гарант» отечественных недр выдал эпохальный спич: «Если откровенно говорить, я подозреваю, что мы не только мало знаем о том, что у нас есть там. Я подозреваю, что во всех грехах и правительства, и прошлых, и нынешних специалистов, что мы не очень-то шевелимся, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть. Но если есть нефть, не может быть, чтобы не прорвало природным газом …».

Естественно, после такой установочной речи тормошимые президентом специалисты просто не могли чего-то да не найти. В июле 2011 года госСМИ рапортовали, что новая залежь нефти открыта в Октябрьском районе Гомельской области. Еще одно новое месторождение, в той же Гомельской области, специалисты обнаружили в августе 2015 года.

Урожайным выдался 2017 год. В январе новое месторождение было обнаружено под Речицей, в апреле клад черного золота нашли в Жлобинском районе, а в декабре — снова в Речицкоеодно месторождение было разведано в Хойникском районе.

Кроме того осенью 2014 года на Речицком месторождении впервые в Беларуси началась промышленная добыча нефти из сланцевых пород методом гидроразрыва пласта — тот самый фрекинг, который был запрещен в Испании.

Вот только газом, несмотря на уверенность «гаранта», так нигде и не «прорвало».

Впрочем, открытия эти мало чем помогли отечественной экономике в стратегическом плане — потребность в углеводородах у нее по-прежнему огромна, использование альтернативных источников энергии находится в зачаточном состоянии, поэтому экономика плотно сидит на российской нефтегазовой игле.

А ведь могли бы чему-нибудь поучиться и у Испании.

Максим Яремко, «Солидарность»