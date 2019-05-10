Хуан Гуаидо: Каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее 10.05.2019, 9:49

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Законный президент страны назначил дату новых протестов в Венесуэле.

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы, законный президент страны Хуан Гуаидо призвал граждан Боливарианской Республики выйти с акциями протеста в субботу, 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного журналиста Габриэля Бастидаса, который процитировал слова Гуаидо.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 мая, в Каракасе, венесуэльский лидер напомнил об аресте своего соратника, первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано. Гуаидо считаете, что таким образом режим Николаса Мадуро пытается запугать оппозицию.

"Страх не заставит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на митинги по всей стране. Ради защиты парламента и ради защиты граждан", - цитирует Гуаидо журналист.

Также оппозиционер заявил, что нынешняя власть подобными арестами пытается провести демонтаж национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы, - ред.).

"Каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее", - призвал Гуаидо.