В ООН поддержали еще одного белоруса в его борьбе с властями 1 10.05.2019, 10:24

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Иллюстрационное фото

Белорусским чиновникам не удастся уйти от вопросов, поднимаемых гражданами на международном уровне.

Летом 2011 года Беларусь окунулась в молчаливые акции против режима Лукашенко. Представитель Белорусского Хельсинкского Комитета (БХК) Илья Петровец наблюдал за одной из таких акций протеста в Минске, в результате чего получил закрытый перелом носа, пишет гомельская «Весна».

На доказательство совершения преступления сотрудниками милиции у молодого человека и его адвоката ушло 8 лет.

Факты в изложении автора

Он был задержан двумя мужчинами в черной форме с надписью «милиция» и без объяснения причин помещен в большой милицейский автомобиль, где находились другие задержанные. Все арестованные были вынуждены лежать на полу автомашины. Их избивали мужчины в черной форме.

Илья Петровец получил по меньшей мере пять ударов по лицу и телу, включая прямое попадание в нос. Он был доставлен в областной участок милиции в Минске, где были сняты его отпечатки пальцев. Освободили молодого парня около 22.00 часов вечера, без подтверждающих документов о задержании.

В тот же вечер, около 23.00 часов, Илья был осмотрен хирургом в больнице, который поставил диагноз закрытый перелом носа. Тот же диагноз был подтвержден и судебно-медицинской экспертизой. Петровец подавал жалобы на сотрудников милиции в прокуратуру и суды, где были приняты решения не возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия доказательств о совершении преступления сотрудниками милиции. Правоохранители отрицали даже сам факт задержания искалеченного человека.

Позиция белорусского правительства

Комментируя полученную из Женевы жалобу, аравительство Беларуси сообщило в Комитет ООН по правам человека, что дело было представлено не самим автором, а адвокатом Сергеем Голубком, который проживал в Российской Федерации. Поэтому формальному основанию белорусские чиновники решили прекратить коммуникацию с КПЧ ООН по индивидуальной жалобе своего гражданина.

Рассмотрение жалобы по существу

Комитет ООН по правам человека принял к сведению утверждение автора о том, что 22 июня 2011 года он был задержан и подвергся бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и другим видам жестокого обращения. Автор был осмотрен двумя разными врачами, которые диагностировали перелом носа и несколько ушибов. Белорусское правительство не представило никаких замечаний по этим утверждениям и вместо того, чтобы начать быстрое и беспристрастное расследование компетентными органами, пять раз отказывало в возбуждении официального уголовного расследования.

Комитет также отметил, что автор предоставил белорусским властям доказательства жестокого обращения и показания свидетелей инцидента. В этой связи Комитет посчитал, что в свете неспособности или нежелания белорусских чиновников объяснить явные признаки жестокого обращения, должное внимание следует уделить утверждениям автора сообщения. По этой причине международные эксперты пришли к выводу, что представленные факты свидетельствуют о нарушении прав автора по статье 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах (бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение).

Согласно принятого решения, белорусские власти обязаны сейчас провести быстрое и беспристрастное расследование о жестоком обращении и предоставить автору адекватную компенсацию. Республика Беларусь также обязана принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем и опубликовать принятое в Женеве решение на двух официальных языках в официальной прессе.

Комментарий эксперта

Правозащитник Леонид Судаленко, руководитель гомельского Центра стратегических тяжб заявляет, что белорусским чиновникам не удастся уйти от вопросов, поднимаемых гражданами на международном уровне.

«Республика Беларусь ратифицировала в 1992 году Факультативный протокол к Международному Пакту о гражданских и политических правах, тем самым признала компетенцию Комитета ООН по правам человека определять, имело ли место нарушение Пакта в каждом конкретном случае. Кроме того, в соответствии со статьей 2 Пакта, белорусское правительство обязалось на международном уровне обеспечить всем лицам на своей территории права, признанные в Пакте и предоставлять эффективные средства правовой защиты», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что принимаемые в Женеве решения не имеют сроков давности, поэтому их исполнение является вопросом времени. На сегодняшний день в КПЧ ООН зарегистрировано свыше 300 жалоб из Беларуси, по 120 из которых уже приняты решения о нарушении тех или иных прав белорусов. Ни одно из принятых в Женеве решений официальным Минском не исполнено, белорусское правительство международные обязательства страны считает «носящими рекомендательный характер».