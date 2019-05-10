Андрей Елисеев: Российская сеть пропаганды сбавлять обороты не будет 1 10.05.2019, 10:42

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Фото: Коммерсант

Бабич уехал, а его команда в российском посольстве осталась.

Создатели региональной пропагандистской сети не остановятся на уже созданном, следует ожидать и количественного, и качественного развития ресурсов антибелорусской направленности, пишет Thinktanks.by.

В 2016 году Центр EAST проводил мониторинг антибелорусской дезинформации и пропаганды в российских онлайн-СМИ, исследование фокусировалось на публикациях изданий Regnum и EADAily. «Многие материалы ставили под вопрос суверенитет и независимость Беларусь и ее территориальную целостность, содержали оскорбительные высказывания в отношении белорусского народа, языка и культуры», - отмечали тогда авторы исследования. «Белорусские власти применили наиболее радикальный и дешевый метод борьбы с антибелорусской пропагандистской кампанией, арестовав трех авторов таких материалов. Мониторинг заключал: «Угаснет ли антибелорусская кампания или, напротив, разгорится с большей силой, – важный вопрос, потому столь важна последующая оценка эволюции антибелорусской медиа-пропаганды», - говорится во введению к новому исследованию EAST-Center «Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: анализ количественных и качественных изменений».

Разгорелось с новой силой

Директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев подчеркивает, что за последние два года «в несколько раз возросло количество интернет-ресурсов, которые на регулярной основе размещают публикации касательно Беларуси, содержащие дезинформацию, пропагандистские нарративы и эпизодически язык вражды — это около 40 довольно активных сайтов. «За последние два года в интернете появилось полтора десятка новых активных источников дезинформации и языка вражды, которые всецело посвящены событиям в Беларуси, тогда как ранее основными источниками дезинформации по нашей стране выступали российские сайты с широкой информационной повесткой, которые лишь отчасти фокусировались на Беларуси. В публикациях сети используется агрессивная шовинистическая риторика, порой открыто ставится под сомнение существование самостоятельного белорусского этноса и языка, дискредитируются и искажается история Беларуси», - отмечает автор исследования.

В интервью Thinktanks.by Андрей Елисеев говорит, что сеть примечательна «гибридным подходом» - совмещение нейтральных материалов о жизни региона, местного сообщества с дезинформационными материалами. «По информации о владельцах доменных имен становится понятным, что большая часть этой сети координируется российской организацией CIS-EMO, имеющей сомнительную репутацию помощника Кремля в легитимизации выборов аннексированном Крыму в 2014 году и в других непризнанных республиках на территории бывшего СССР», - сказал Андрей Елисеев.

Посещаемость сайтов — не главное

Андрей Елисеев подчеркивает, что относительно невысокая популярность сайтов сети в настоящее время не свидетельствует о низком потенциале. «Главная деятельность антибелорусских пропагандистов со временем развернется не на этих рeсурсах, а, скорее, в социальных сетях. Уже сегодня ко всем сайтам привязаны паблики во всех популярных в Беларуси социальных сетях. Мы уже видели пример, как они могут использоваться. Для работы с формированием общественного мнения. Не так давно, напомню, была проведена серия опросов в пабликах «ВКонтакте» о возможном вхождении Беларуси в состав России, затем результаты активно использовались раскрученными российскими сайтами для того, чтобы показать якобы высокие цифры поддержки вступления нашей страны в состав Российской Федерации», - сказал автор исследования.

Да и сами сайты постепенно набирают популярность, например, гомельский (создан одним из первых — три года назад) стал одним из самых посещаемых региональных сайтов.

«Отмечу, что авторы, колумнисты этих сайтом регулярно выступают на портале Sputnik-Беларусь, в последнее время они постоянно появляются и в текстах, и в радиопередачах ресурса, который нельзя недооценивать», - добавил Андрей Елисеев.

От перемены послов работа сети не поменяется

В год спокойной для белорусских властей жизни, который якобы пообещал Владимир Путин после разговора с Лукашенко и после которого было принято решение о замене раздражавшего Минск посла Михаила Бабича, аналитик не верит. Во всяком случае, сеть пропаганды сбавлять обороты не будет. «Слишком много внимания уделяется личности российского посла. А ведь в посольстве работает множество людей, которые остались со своими задачами и целями. Манеры и стиль работы нового посла будут иными, но команда будет работать в прежнем направлении. Я не вижу никаких сигналов о том, что Кремль поменяет свою политику по отношению к Беларуси. Соответственно и эта сеть свою работу не прекратит», - считает Андрей Елисеев.

По мнению исследователя, сеть будет развиваться во всех возможных направдениях. «Создатели региональной пропагандистской сети не остановятся на уже созданном, следует ожидать и количественного, и качественного развития ресурсов антибелорусской направленности. Возможно, новые сайты и не появятся в других более-менее крупных городах, но уже видно увеличение количества групп в соцсетях, которые нацелены на локальные сообщества. В настоящее время именно социальные сети привлекают большее количество читателей и наиболее влияют на общественное мнение в малых городах, чем сайты. Большинство читателей в провинции волнуют в первую очередь свои, региональные новости. Стратегия региональной сети очень грамотная, общенациональные и международные новости — не на первом месте, главное — это то, что волнует каждого в этой области, городе, районе», - сказал Андрей Елисеев.