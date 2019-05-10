10 самых странных жестов со всего мира 10.05.2019, 10:53

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Во многих странах одни и те жесты, могут означать что-то совершенно иное.

Жесты являются важной и незаменимой частью того, как мы общаемся друг с другом, будь то серьезные разговоры, которые должны заканчиваться знаком "говори с моей рукой", или случайные разговоры, например, вопрос официанту, сколько стоит напиток в переполненном баре. Это не просто замена произнесенного слова. Во многих случаях жесты помогают понять суть гораздо более эффективно, чем любые слова, пишет animalworld.com.ua.

Как скажет любой путешественник, жесты не универсальны, даже если вы думаете, что это так. Во многих странах жесты, с которыми, вы, возможно, выросли, могут означать что-то совершенно иное и весьма странное. Вот некоторые самые запутанные жесты, о которых вы либо не подозревали, либо знаете, что они представляют собой нечто совершенно противоположное тому, что они означают в этих местах.

10. Рукопожатие через порог

Мы понимаем, что рукопожатие не является общепризнанной формой приветствия, как в большинстве стран Запада. Многие страны делают это по-разному, например, складывая руки и делая намасте в Индии или кланяясь друг другу в Японии.

Однако даже в этих странах рукопожатия не считаются оскорбительными или нежелательными. Они просто думают, что их способ приветствия лучше, чем рукопожатие, и в этом нет ничего плохого.

У славян, однако, рукопожатие через порог (например, при входе в дом) считается неудачей, поскольку порог – это место, где, как считается, обитает призрак дома. Хотя это также не вызывает у нас никаких проблем, это поднимает важный вопрос о том, почему дух дома предпочитает оставаться в таком тесном пространстве.

Тем не менее, всегда ждите, чтобы войти в дом и предложить рукопожатие.

9. Тосты

Одна из лучших частей путешествий по всему миру – это изучение культуры потребления алкоголя в разных странах, что вы никогда не сможете сделать, просто сидя в вашем местном баре. Первое, что вы заметите – это то, как в разных местах произносят тосты.

В то время как некоторые страны вообще не говорят тосты и просто начинают пить, как только разливают напиток, в других местах принято делать это с классическим "чоканием", чтобы придать всему этому общее настроение. Но не в Венгрии. Там, "чокаясь" и стуча по пивным бокалам, вы вспоминаете ужасные моменты из прошлого страны, что строго запрещено.

Видите ли, когда Венгрия находилась под властью Австрийской империи и пыталась восстать, восстание было жестоко подавлено силами империи. Чтобы отпраздновать победу, австрийцы выполнили всю процедуру отмечания прямо перед казнью захваченных венгерских лидеров.

Это сохраняется в душе нации и по сей день. Они даже полностью запретили эту практику на 150 лет. Даже когда запрет был снят, венгры просто никогда не практиковали это, как в других частях света.

8. Поглаживание по голове

Поглаживание по голове обычно предназначается для поощрения ребенка за достижение, которого недостаточно для реального физического подарка, или в посткоитальных ситуациях, когда обниматься после акта не является желательным вариантом. Это определенно не несет никакой негативной коннотации, даже если не подходит для большинства ситуаций, кроме тех, которые специфичны.

Однако это не относится ко многим частям Азии, где считается чрезвычайно грубым даже касаться головы, не говоря уже о том, чтобы ее погладить.

Во многих азиатских странах голова считается самой важной частью тела. Любое прикосновение к ней строго запрещено без надлежащего согласия. Это в основном ограничено странами с большим буддийским населением, такими как Китай и Таиланд, хотя мы не советуем делать это ни в одной азиатской стране, чтобы быть в безопасности.

7. «Коза»

Если вы когда-нибудь были на рок-концерте, вы знакомы с "козой". Заключающаяся в удержании указательного пальца и мизинца в вертикальном положении и придерживании двух средних пальцев большим, она является общепринятым жестом для обозначения чего-то "металлического", так сказать.

Первоначально сделанный популярным Ронни Джеймсом Дио, когда-то вокалистом Black Sabbath, обычно считается, что этот жест несет позитивный оттенок, но только не в Италии.

Показывание "козы" в Италии означает нечто совершенно иное и в лучшем случае может привести вас к словесному спору, а в худшем – к полномасштабной драке в баре. Это просто зависит от того, на кого вы указываете и насколько пьян этот человек. В Италии "коза" означает, что жена мужчины неверна ему.

6. Мотание и кивок головой

Если вы любитель приключений и регулярно попадаете в места с совершенно другим языком и культурой, вы знаете, что это нелегко. Кроме того, что могут возникнуть проблемы с товарами повседневного спроса, навигация также может быть проблемой, поскольку вы никогда не знаете, куда идти дальше, все время, пока вы там.

Несмотря на языковой барьер, есть одна форма общения, на которую вы можете рассчитывать, что будет работать по всему миру: кивать головой – "да" – и мотать – "нет". Все понимают: это одна из тех вещей, которые разделяют все в мире. Неважно, откуда они. Ну, разве что на Балканах, где это означает полную противоположность.

В таких странах, как Албания и Болгария, мотание головой используется, чтобы сказать "да", а кивок означает "нет".

5. ОК

Знак "ОК", заключающийся в образовании буквы "О" указательным и большим пальцами и буквы "К" тремя другими пальцами – это еще один общепризнанный жест. Хотя интенсивность его значения может варьироваться от места к месту, обычно принято понимать, что все в порядке (как следует из названия).

Это также важный инструмент для общения, если вы учитесь нырять. Обычно это издалека сигнализирует о том, что все оборудование работает, как положено.

Однако ничто из этого не распространяется на Бразилию, а также на многие другие латиноамериканские страны. В этих местах знак A-OK означает "Да пошел ты", выражая это вежливо. Когда Ричард Никсон приземлился в Бразилии в 1950-х годах и показал знак обеими руками, реакция, которую он получил от толпы, была именно такой, как вы ожидаете.

4. Большой палец вверх

Сжатие пальцев в кулак с выпячиванием большого пальца – это обычный жест, указывающий на то, что у вас все в порядке с тем, на что вы указываете. Это может звучать как сугубо американская вещь. Но если вы путешествуете, вы будете знать, что это интуитивно понятно и в других частях света без объяснения причин.

Однако в Ираке и других странах Ближнего Востока классические большие пальцы вверх носят более негативный оттенок. По сути, указание на кого-то наводит на мысль, что вы просите их засунуть его себе, поскольку передовые американские солдаты столкнулись с этим в отношении толпы во время войны в Ираке.

В римской истории большие пальцы вверх использовались генералами, чтобы подать сигнал "убить их". Мы не совсем уверены, почему или когда это стало восприниматься как позитивный жест, которым он является сегодня.

3. Качание головой под углом

Как мы упоминали выше, кивок и мотание головой, чтобы обозначить одобрение или неодобрение, соответственно, понимают во всем мире, за исключением Балкан. Это одна из немногих вещей, которая распространена среди людей, и вы можете рассчитывать на то, что она поможет вам, если вы находитесь в чужой стране.

Однако если вы отправитесь в Индию, вы столкнетесь с дополнительным жестом, который находится где-то между кивком и мотанием. Если вы видите это, но не знаете, как это работает, это может немного сбить с толку, когда кто-то наклоняет голову из стороны в сторону. Хотя он очень контекстуален и может даже передать сарказм, жест обычно указывает на менее восторженное согласие, чем полный кивок.

2. Салют тремя пальцами

В зависимости от того, какой тип концерта вы посещаете, поднятие определенного количества пальцев в воздух и наслаждение считаются совершенно нормальным поведением почти во всем мире. Конечно, за пределами концерта все становится немного мрачнее.

Например, делать это двумя пальцами в неправильных обстоятельствах (например, когда другой человек пьян и зол), это может означать имитацию выстрела и привести к драке. Однако делать это тремя пальцами – просто безобидная ссылка на "Голодные игры", за исключением тех случаев, когда вы находитесь в Таиланде. Там это вне закона.

Возможно, взятый из фильма и, возможно, выбранный из-за того, как он круто выглядит, этот жест поднятия трех пальцев довольно многие люди в Таиланде решили показывать в знак протеста против военного правления, и он достал правительство достаточно, чтобы его сделали незаконным.

Поэтому, если вы не планируете занимать особенно сильную политическую позицию в первый раз, когда вы посещаете Таиланд, и отправиться за это в тюрьму, мы рекомендуем держаться подальше от приветствия "Голодных игр", когда вы там находитесь.

1. Кутис

Если вы не знаете, что такое жест "кутис", просто сожмите кулак, поместите ноготь под передние зубы и проведите пальцем. Это звучит как случайность, которую вы можете сделать руками, в лучшем случае, и довольно неудачная попытка развлечь ребенка в худшем случае. Однако если вы находитесь в Индии или Пакистане, этот жест имеет особое оскорбительное значение.

По сути, этот знак – невербальный способ сказать "Пошел ты" на индийском субконтиненте. Это может также включать вытягивание ваших пальцев вместо того, чтобы сжимать их в кулак. Это не широко признано по всей стране и, возможно, будет работать только в северных районах. Тем не менее, мы не советуем делать это, где бы вы ни находились в регионе, просто чтобы быть в безопасности.