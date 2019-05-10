Японскую мангу по книге Алексиевич перевели на белорусский язык 10.05.2019, 11:02

Светлана Алексиевич

Фото: ULF ANDERSEN VIA GETTY IMAGES

Перевод делали любители.

Комикс по книге Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", выпущенный в Японии, перевели на белорусский язык. Первую главу манги можно увидеть на сайте anibel.net.

Как рассказало "Еврорадио", это первая манга по произведению белорусского автора. Создает его известный художник Кейто Каумэ, известный как автор комикса "Волчица и пряности".

Перевод делали любители, поэтому в нем встречаются некоторые ошибки и опечатки.

"У войны не женское лицо" — первая книга Светланы Алексиевич, изданная еще в 1983 году. Она стала частью пенталогию "Красный человек", за которую писательница получила Нобелевскую премию по литературе.