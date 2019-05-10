Участника протестов в Ингушетии Исмаила Нальгиева высылают из Беларуси 10.05.2019, 11:13

Исмаил Нальгиев

Его отправят в Смоленск.

Блогера и журналиста из Ингушетии Исмаила Нальгиева решили выслать из Беларуси. Соответствующее решение приняли в отделе гражданства и миграции Октябрьского РУВД Минска.

Как передает «Радыё Свабода», об этом утром 10 мая сообщили адвокату Исмаила Нальгиева в изоляторе на Окрестина, куда тот пришел для ознакомления с административным делом подзащитного.

«Сейчас адвокат составляет жалобу на решение отдела гражданства и миграции Октябрьского РУВД, чтобы приостановить высылку Нальгиева в Россию, - рассказал юрист правозащитного центра «Весна» Олег Агеев, который помогает активисту из Ингушетии. - Правозащитникам очевидно, что там ему могут угрожать пытки, а в таком случае белорусский закон не позволяет экстрадицию. Ряд правозащитных организаций Беларуси уже сделали совместное заявление в защиту Исмаила Нальгиева».

Активист из Ингушетии Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая в аэропорту Минск-2 за час до вылета в Европу. По информации «Весны», белорусские милиционеры связалась с инициаторами розыска в Ингушетии, которые попросили привезти Нальгиева в Смоленск и передать ингушским полицейским.

Исмаил Нальгиев - руководитель российской общественной организации «Выбор Ингушетии». По данным российских СМИ, Измаил Нальгиев принимал участие в недавних протестных акциях в Ингушетии. Эти протесты длятся с осени 2018 года.

Митинг активистов в городке Магас 26-27 марта был жестоко разогнан силовиками.