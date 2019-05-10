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Сенат Польши принял поправки, расширяющие программу «Семья 500+»

  • 10.05.2019, 11:29
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Иллюстрационное фото AP

Поправки означают ежемесячную выплату 500 злотых за каждого ребенка, независимо от дохода.

Сенат Польши принял поправки, которые расширяют программу социальных выплат «Семья 500+». Проект изменений поддержали 82 сенатора, двое воздержались от голосования, ни один не был против, сообщает «Радио Польша».

Принятые поправки отменяют критерий дохода, применяемый к выплате пособий на первого ребенка в семье, а также предоставляют право получения 500 злотых детям из приютов. Таким образом, с 1 июля программой «Семья 500+» будут охвачены все дети в Польше в возрасте до 18 лет.

Принятые поправки также продлевают срок подачи заявлений на новорожденного ребенка от одного до трех месяцев. Утвержденные Сенатом проект изменений будет отправлен на подпись президенту.


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