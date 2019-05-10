Названы лучшие аэропорты мира 1 10.05.2019, 11:37

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аэропорт Хамад в Катаре

Рейтинг основывается на 40 тысяч отзывах клиентов из 40 стран.

Компания AirHelp обнародовала рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Перечень основан на 40 тысяч отзывах клиентов из 40 стран мира. Об этом отмечается на сайте компании, пишет korrespondent.net.

В целом специалисты оценивали 134 аэропорта. При оценке учитывались соблюдение графиков вылетов, качество обслуживания, наличие ресторанов и магазинов.

Первое место занял аэропорт Хамад в Катаре. Следом за ним расположились аэропорт Токио в Японии и аэропорт Афин в Греции.

В ТОП-10 также были включены аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Что касается авиакомпаний, то лидером признали Qatar Airways, следом за которой идут American Airlines и Aeromexico.

В ТОП-10 также были включены SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.