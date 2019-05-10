«Если у соседа горит дом, то надо вместе его тушить» 10.05.2019, 12:02

Как белорус воюет за Украину на Донбассе.

Военный Вооруженных сил Украины Константин Дубатовка воюет на Донбассе с 2016 года. Сначала был в составе добровольческих формирований, позже подписал контракт с военным подразделением, сообщает «Радыё Свабода».

Дубатовка приехал в Украину, чтобы помочь бороться с оккупацией украинской земли со стороны России.

«Если у соседа горит дом, то надо вместе его тушить», - говорит он.

Война, замечает Дубатовка, фактически лишила его дома и семьи, так как с тех пор, как он начал воевать, он стал невъездным в Беларусь. С семьей разошлись во взглядах. Сегодня солдату остался еще год службы.

В дальнейшем Дубатовка не знает, как ему быть: ведь остаться в Украине законных оснований не будет, а вернуться домой – означает попасть в белорусский тюрьму.

«Мы все для себя решили, что будем до конца, пока война не закончится», - отмечает белорус.