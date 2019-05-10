США повысили пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов 10.05.2019, 12:32

Пекин пообещал ответить.

В пятницу США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд.

О принятии такого решения президент США Дональд Трамп сообщил 5 апреля, передает nv.ua.

Пошлины повышены для более чем 5,7 тыс. различных категорий товаров из Китая - от вареных овощей до рождественских огней и стульчиков для младенцев, пишет Bloomberg. К тем из них, которые уже находятся на пути в США, новые пошлины применяться не будут.

Министерство торговли Китая заявило, что "глубоко сожалеет" о решении США, добавив, что предпримет необходимые контрмеры. Какие именно, в ведомстве не уточнили.

Трамп заявил 9 мая, что Вашингтон продолжит подготовку к введению 25% -ых тарифов на товары китайского импорта стоимостью еще $325 млрд.

9-10 мая в Вашингтоне находится заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Он проводит с американскими чиновниками переговоры по вопросам торговли.

Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США ответные - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпинь достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.