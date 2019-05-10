США могут включить РФ в список стран, манипулирующих валютой 10.05.2019, 12:44

Пока перечень включает 12 стран, но их число может увеличиться.

Минфин США готовится расширить список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Пока перечень включает 12 стран, их число может увеличиться до 20. Об этом сообщило 10 мая агентство Bloomberg (перевод - kasparov.ru) со ссылкой на источники.

Полный список агентство не приводит, но утверждает, что в него могут включить Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию.

Предполагается, что новый список будет опубликован в мае. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из перечня.

Как отмечается, включение в список не имеет практического значения, кроме того, что США будут обязаны вступить в переговоры с теми, кто, по их мнению, манипулирует валютой. Однако любые власти, которые будут названы манипуляторами, столкнутся с рыночными последствиями.

По данным на октябрь 2018 года в список входили: Китай, Германия, Индия, Япония, Корея и Швейцария.