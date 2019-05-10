Видеофакт: Робота научили играть на блок-флейте 10.05.2019, 13:00

Робот исполняет музыку из «Пиратов Карибского моря» и «Оду к радости» Бетховена.

В Лаборатории молодежной робототехники Санкт-Петербургского Университета ИТМО разработали нового робота и уже выступили с ним на RoboCup Open Russia: гуманоид ELSA не просто умеет играть на блок-флейте, но даже импровизировать и составлять дуэт с человеком, пишет popmech.ru.

28 апреля в Томске завершился тур всемирного соревнования робототехнического творчества RoboCup Open Russia. С новым роботом ELSA выступила Лаборатория молодежной робототехники при мегафакультете компьютерных технологий и управления Университета ИТМО — и выиграла «серебро» чемпионата!

Ребята из Лаборатории молодежной робототехники Университета ИТМО во главе с тренером Игорем Лосицким выступили в самой творческой номинации соревнования — «Шоу роботов» (RoboCup OnStage). Это одна из десяти лиг соревнования, в рамках которой роботы должны показать шоу: танцевать, петь или играть на музыкальных инструментах.

С поставленной задачей отлично справилась ELSA, которая совмещает сложную конструкцию из пневматических механизмов, клапанов, подающих воздух, технологий машинного зрения и обучения с образом фарфоровой куклы из музыкальной шкатулки эпохи Барокко. Аристократическая бледность лица, тонкая шея, украшенная кружевом, пышное платье — образ ELSA был продуман до мелочей.

Для выступления на RoboCup Open Russiа участники команды придумали двусоставный номер, основанный на музыкальном дуэте человека и робота, а также на импровизации и перформансе. Аккомпаниатором для ELSA стал один из участников команды Дмитрий Харлапенко, который играл на гитаре, а она распознавала аккорды, их последовательность и генерировала ноты на основе пентатоники. По сути, ELSA способна импровизировать на своей блок-флейте.

По словам Игоря Лосицкого, после обработки последовательности и генерации мелодии ELSA может составить отличный дуэт с человеком. В робота подгружено несколько MIDI-файлов, среди которых музыкальная тема из «Пиратов Карибского моря» и «Ода к радости» Бетховена. Исполнение мелодий на флейте запускается роботом автоматически после проигрывания гитаристом нескольких стартовых аккордов.