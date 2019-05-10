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Экс-посол России Бабич уехал из Минска

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  • 10.05.2019, 13:07
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Михаил Бабич

Чем известен его временный преемник.

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич покинул Минск. Временно исполнять обязанности поверенного в делах будет советник-посланник Владимир Андреев. Об этом tut.by рассказали в посольстве России в Минске.

«До приезда в Беларусь Дмитрия Мезенцева российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев», — рассказал пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. Он также уточнил, что пока в посольстве не знают, когда в белорусскую столицу приедет новый посол.

На должность советника-посланника Владимир Андреев приехал в Минск буквально в начале этого года. Он единственный из новых сотрудников посольства России, кто не работал с Бабичем в Приволжье, но у него тоже необычная для карьерного дипломата биография.

Андреев стал известен после громкого скандала в мае 2013 года в Крыму, где он к тому времени около трех лет работал генконсулом РФ в Симферополе. Андреев раскритиковал фильм о сталинской депортации крымских татар «Хайтарма», заявив, что в ленте не раскрыта тема «сотрудничества лиц крымско-татарской национальности с фашистскими оккупантами».

Крымские татары вышли протестовать против заявлений дипломата, МИД России признал, что генконсул допустил «некорректные формулировки» без «должного учета чувствительного вопроса».

Но Андреев не промолчал, а назвал позицию своего начальства «беспомощным, глупым и беспринципным позорищем» и подал в отставку. Впрочем, уже скоро он вернулся в МИД России на свою прежнюю должность — замглавы Департамента по вопросам новых вызовов и угроз. Оттуда он и переехал в Беларусь.

Напомним, 30 апреля Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и назначил экс-губернатора, сенатора Дмитрия Мезенцева новым послом в нашей стране.


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